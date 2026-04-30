EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Veröffentlichung des Jahresberichts

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EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Jahresbericht
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Veröffentlichung des Jahresberichts

30.04.2026 / 14:00 GMT/BST
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Veröffentlichung des Jahresberichts

Das folgende Dokument steht jetzt zur Ansicht bereit:

Jahresbericht für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

Um das vollständige Dokument einzusehen, kopieren Sie bitte die folgende URL in die Adressleiste Ihres Browsers:

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/regulatory/annual-report/jpm-icav-etf-annual-report-ce-en.pdf

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:


JPMorgan

Christopher Moore

+44 207 742 0044

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon:+353 1 612 3000
Internet:www.jpmorganchase.com
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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