EQS-News: Nabaltec AG bestätigt vorläufige Konzernzahlen 2025 und geht für 2026 von einer Rückkehr zu Umsatzwachstum aus

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nabaltec AG bestätigt vorläufige Konzernzahlen 2025 und geht für 2026 von einer Rückkehr zu Umsatzwachstum aus



30.04.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nabaltec AG bestätigt vorläufige Konzernzahlen 2025 und geht für 2026 von einer Rückkehr zu Umsatzwachstum aus

Bestätigung Konzernzahlen 2025: Konzernumsatz bei 197,0 Mio. Euro nach 203,6 Mio. Euro im Vorjahr (-3,2 %); operatives Ergebnis (EBIT) bei 15,2 Mio. Euro (2024: 22,3 Mio. Euro); EBIT-Marge in Höhe von 7,7 % (bezogen auf die Gesamtleistung)

Ausblick für 2026: Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 5 % bis 7 %

Vorläufige Finanzkennzahlen Q1/2026: Umsatz 53,2 Mio. Euro (Q1/2025: 54,7 Mio. Euro); EBIT 2,7 Mio. Euro (Q1/2025: 4,1 Mio. Euro)

Dividendenvorschlag in Höhe von 0,29 Euro je Aktie

Schwandorf, 30. April 2026 – Die Nabaltec AG hat heute den Konzernjahresabschluss 2025 veröffentlicht und bestätigte in diesem Zusammenhang die vorläufigen Zahlen. Demnach erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 197,0 Mio. Euro

(-3,2 %) nach 203,6 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das operative Ergebnis (EBIT) lag im Jahr 2025 bei 15,2 Mio. Euro nach 22,3 Mio. Euro im Vorjahr (-31,8 %). Bezogen auf die Gesamtleistung errechnete sich damit eine EBIT-Marge von 7,7 %.

Marktunsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik sowie eine anhaltend schwache Nachfrage nach Produkten für die Feuerfestindustrie und E-Mobilität haben das Geschäftsjahr 2025 geprägt. „Die gesamtwirtschaftliche Lage belastete 2025 unsere Zielmärkte. Trotz einer besseren Entwicklung als in der deutschen Chemiebranche, die um 3,8 % hinter dem Vorjahr zurücklag, haben wir unser Ziel der Begrenzung des Umsatzrückgangs auf bis zu 2 % leicht verfehlt“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG.

Im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ erreichte Nabaltec 2025 einen Umsatz von 144,1 Mio. Euro nach 148,0 Mio. Euro im Vorjahr, was einem Umsatzrückgang von 2,7 % entspricht. Beim Produktsegment „Spezialoxide“ lag der Umsatz 2025 bei 53,0 Mio. Euro nach 55,6 Mio. Euro (-4,7 %).

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erzielte das Unternehmen 2025 26,8 Mio. Euro nach 34,2 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) betrug 13,6 %. Das operative Ergebnis (EBIT) lag 2025 bei 15,2 Mio. Euro nach 22,3 Mio. Euro im Vorjahr (-31,8 %). Mit einer EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) von 7,7 % wurde die Prognose in der Bandbreite von 7 % bis 9 % erreicht. Das erzielte Konzernergebnis 2025 lag bei 9,7 Mio. Euro (Vorjahr: 14,3 Mio. Euro). Daraus errechnet sich ein Ergebnis je Aktie von 1,10 Euro (Vorjahr: 1,62 Euro). Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,29 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Johannes Heckmann: „Wir haben in einem hochvolatilen Umfeld unser prognostiziertes Ergebnis erreicht und mit einer EBIT-Marge von 7,7 % erneut belegt, dass Nabaltec operative Stabilität besitzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, wie sich der Nahost-Konflikt auf unser Geschäft auswirken wird. Dennoch bleiben wir zuversichtlich, da wir von den langfristigen Trends, wie der zunehmenden Bedeutung des Brandschutzes, dem vermehrten Einsatz umweltschonender Verfahren oder wichtigen Innovationen im Bereich Elektromobilität, Energiespeicherung und Elektrifizierung, profitieren. Darüber hinaus steigt im Zuge des KI-Booms die Nachfrage nach sicheren und leistungsfähigen Kabeln für Rechenzentren, wodurch sich zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben. Wir sind für das erneute Anziehen der Konjunktur in Europa und künftige Weiterentwicklungen in der europäischen Batteriezellenfertigung hervorragend positioniert, um hiervon überproportional zu profitieren.“

Im ersten Quartal 2026 erzielte die Nabaltec AG nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz in Höhe von 53,2 Mio. Euro nach 54,7 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum (-2,7 %). Beim operativen Ergebnis (EBIT) erreichte die Nabaltec AG im ersten Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen 2,7 Mio. Euro (Q1/2025: 4,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag im ersten Quartal 2026 bei 5,2 %.

Der Vorstand der Nabaltec AG geht für das Jahr 2026 weiterhin von einem volatilen konjunkturellen Umfeld aus und erwartet dennoch für das eigene Unternehmen eine Rückkehr zum Wachstum mit einem Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %. Dieses soll in den kommenden Quartalen vor allem auf positiven Trends basieren, wie der steigenden Nachfrage nach Brandschutzlösungen und dem KI-Boom, da sichere Kabel für Rechenzentren zunehmend gefragt sind. Zusätzlich wirkt sich der weitere Ausbau im Bereich der Elektromobilität und Energiespeicherlösungen positiv aus.

Die EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von 5 % bis 7 % prognostiziert. Die rückläufige EBIT-Marge im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 wird vor allem aus ansteigenden Materialaufwendungen, insbesondere für Energie, sowie einer spürbaren Zunahme der Abschreibungen resultieren.

Hinweis: Der Geschäftsbericht 2025 und der Einzelabschluss 2025 der Nabaltec AG stehen unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 30.April2026 um 11:00Uhr(CEST) einen Earnings Call zum Thema Q4/2025Highlightsdurchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Heidi Wiendl-Schneller Vera Müller/Frank Ostermair Nabaltec AG IR4value GmbH Telefon: 09431 53-202 Telefon: 0156 78409459 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: Vera.Mueller@ir4value.de

30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nabaltec AG Alustraße 50-52 92421 Schwandorf Deutschland Telefon: +49 9431 53-0 Fax: +49 9431 53-260 E-Mail: info@nabaltec.de Internet: www.nabaltec.de ISIN: DE000A0KPPR7, DE000A1EWL99 WKN: A0KPPR, A1EWL9 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2318480

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2318480 30.04.2026 CET/CEST