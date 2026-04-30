EQS-News: Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 bekannt

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Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 bekannt



30.04.2026 / 18:40 CET/CEST

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MUMBAI, Indien, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das vierte Quartal (Q4) und das Gesamtjahr zum 31. März 2026 bekannt.

Wichtige Finanzergebnisse im Konzernabschluss

(in ₹ Crore oder wie angegeben) Posten Q4GJ26 Q4GJ25 Veränderung zum Vorjahr in % GJ26 GJ25 Veränderung zum Vorjahr in % Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit 2.752 2.754 (0) % 8.869 9.151 (3) % CDMO 1.708 1.788 (4) % 4.915 5.447 (10) % CHG 755 705 7 % 2.703 2.633 3 % PCH 320 274 17 % 1.274 1.093 17 % EBITDA 507 603 (16) % 1.135 1.580 (28) % EBITDA-Marge 18 % 22 %

13 % 17 %

PAT vor außerordentlichem Posten 167 154 9 % (130) 91 NM Außerordentlicher Posten1 (176) - NM (196) - NM PAT nach außerordentlichem Posten (9) 154 NM (326) 91 NM

1. Im Quartal hat die Geschäftsleitung im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten in Entwicklung einen Wertminderungsaufwand in Höhe von 176 Crore ₹ erfasst. Auf Grundlage einer Neubewertung unter Berücksichtigung veränderter Marktbedingungen und aktualisierter Einschätzungen zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit kam die Geschäftsleitung zu dem Schluss, dass der voraussichtliche künftige wirtschaftliche Nutzen des Vermögenswerts nicht mehr ausreichen dürfte, um einen weiteren Kapitaleinsatz zu rechtfertigen. Dementsprechend wurde der Buchwert in voller Höhe abgeschrieben.

Wichtigste Eckpunkte

Umsatz – Das Wachstum wurde durch den Bestandsabbau, schwächere Auftragseingänge bei frühen Entwicklungsprojekten im ersten Halbjahr des GJ26 und eine verhaltenere Nachfrage nach Inhalationsanästhetika in Märkten außerhalb der USA beeinträchtigt. Bereinigt um den Bestandsabbau erzielten wir im Q4 und im GJ26 ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr.

Das Wachstum wurde durch den Bestandsabbau, schwächere Auftragseingänge bei frühen Entwicklungsprojekten im ersten Halbjahr des GJ26 und eine verhaltenere Nachfrage nach Inhalationsanästhetika in Märkten außerhalb der USA beeinträchtigt. Bereinigt um den Bestandsabbau erzielten wir im Q4 und im GJ26 ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr. EBITDA-Marge – Trotz geringerer Umsätze wurden die Auswirkungen auf das EBITDA durch unsere Maßnahmen zur Kostenoptimierung und betrieblichen Exzellenz teilweise ausgeglichen.

Trotz geringerer Umsätze wurden die Auswirkungen auf das EBITDA durch unsere Maßnahmen zur Kostenoptimierung und betrieblichen Exzellenz teilweise ausgeglichen. Capex – Im GJ26 wurden 94 Mio. US-Dollar in Wachstums- und Instandhaltungsprojekte investiert. Der Ausbau in Lexington und Riverview verläuft planmäßig. Das Kundeninteresse ist groß.

– Im GJ26 wurden 94 Mio. US-Dollar in Wachstums- und Instandhaltungsprojekte investiert. Der Ausbau in Lexington und Riverview verläuft planmäßig. Das Kundeninteresse ist groß. Nettoverschuldung – Kein Anstieg gegenüber dem GJ25.

Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte: „Das Geschäftsjahr '26 war ein Übergangsjahr, geprägt von externen Störungen und bestimmten geschäftsspezifischen Faktoren. Trotz dieser Herausforderungen haben wir das Jahr gestärkt abgeschlossen, mit einer deutlichen Dynamik in allen unseren Geschäftsbereichen. Die deutliche Erholung der Biopharma-Finanzierung, die wir ab September '25 beobachten konnten, schlägt sich in einer guten Dynamik bei den Ausschreibungen und einem gesunden Anstieg der Auftragseingänge in unserem CDMO-Geschäft nieder. Im CHG-Geschäft werden die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Kenalog® sowie die Steigerung der Umsätze mit Inhalationsanästhetika in den Märkten außerhalb der USA voraussichtlich die wichtigsten Wachstumsfaktoren sein. Unser Consumer-Healthcare-Geschäft ist ebenfalls gut aufgestellt, um seine Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten. Die Margenverbesserung wird dabei von Power Brands und dem schnellen Wachstum im E‑Commerce getragen.

Insgesamt sind alle drei Geschäftsbereiche gut positioniert, um im Geschäftsjahr '27 Wachstum zu erzielen, begleitet von einem beschleunigten Wachstum bei EBITDA und PAT."

Wichtige Eckpunkte der Geschäftstätigkeit

Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO):

Solide Dynamik bei Ausschreibungen und Auftragseingängen im 2. Halbjahr des GJ26 durch stärkere US‑Biopharma‑Finanzierung (Anstieg um 75 % im2. Halbjahr des GJ26, 30 % im GJ26) und M&A‑Aktivitäten. (Branchenquelle)

durch stärkere US‑Biopharma‑Finanzierung (Anstieg um 75 % im2. Halbjahr des GJ26, 30 % im GJ26) und M&A‑Aktivitäten. (Branchenquelle) Die Standorte in Übersee verzeichnen eine steigende Nachfrage , da sich die geografischen Präferenzen der Kunden verlagern. Hinzu kommt starkes Wachstum in spezialisierten Bereichen wie ADCs, hochwirksamen APIs, Onshore‑Injektabilia sowie Kapazitäten für Fertigarzneimittel.

, da sich die geografischen Präferenzen der Kunden verlagern. Hinzu kommt starkes Wachstum in spezialisierten Bereichen wie ADCs, hochwirksamen APIs, Onshore‑Injektabilia sowie Kapazitäten für Fertigarzneimittel. Die Investitionen in Höhe von 90 Mio. US-Dollar verlaufen planmäßig , um die Kapazitäten für sterile Injektionsmittel und Payload-Linker an den Standorten Lexington sowie Riverview auszubauen.

, um die Kapazitäten für sterile Injektionsmittel und Payload-Linker an den Standorten Lexington sowie Riverview auszubauen. Net Promoter Score von 60 – übertrifft den Branchendurchschnitt . Deutliche Verbesserung der Umsetzung mit stärkerer Leistung bei wichtigen betrieblichen Kennzahlen, getragen von unseren Initiativen für betriebliche Exzellenz.

. Deutliche Verbesserung der Umsetzung mit stärkerer Leistung bei wichtigen betrieblichen Kennzahlen, getragen von unseren Initiativen für betriebliche Exzellenz. 209 Standortaudits durch Kunden im GJ26 gegenüber 165 im GJ25 – der bisher höchste Wert. Dies spiegelt ein verstärktes Kundenengagement, intensivere technische Gespräche sowie die zunehmende Komplexität der von uns begleiteten Programme wider.

im GJ26 gegenüber 165 im GJ25 – der bisher höchste Wert. Dies spiegelt ein verstärktes Kundenengagement, intensivere technische Gespräche sowie die zunehmende Komplexität der von uns begleiteten Programme wider. Unsere erstklassige Qualitätsbilanz wurde aufrechterhalten – 38 behördliche Inspektionen erfolgreich abgeschlossen, darunter 3 USFDA-Inspektionen im GJ26. Wir behalten unseren „Zero OAI"-Status weiterhin bei.

Komplexe Krankenhausgenerika (CHG):

Übernahme von Kenalog® abgeschlossen



– Vorabzahlung von 35 Mio. US-Dollar und bedingte Gegenleistung von bis zu 65 Mio. US-Dollar.

– Erweitert das CHG‑Portfolio, bringt zusätzliche Umsätze bei minimalen Mehrkosten und baut die Präsenz in den USA, Europa sowie im asiatisch‑pazifischen Raum aus.

– Nischenmarke mit komplexem Herstellungsprozess. EBITDA-Margen, die dem CHG-Geschäft entsprechen.





– Vorabzahlung von 35 Mio. US-Dollar und bedingte Gegenleistung von bis zu 65 Mio. US-Dollar. – Erweitert das CHG‑Portfolio, bringt zusätzliche Umsätze bei minimalen Mehrkosten und baut die Präsenz in den USA, Europa sowie im asiatisch‑pazifischen Raum aus. – Nischenmarke mit komplexem Herstellungsprozess. Inhalationsanästhesie (IA)



– Weiterhin führend mit 47 % Marktanteil – gegenüber 45 % im März 2024. (Quelle: IQVIA)

– Sevoflura‑Lieferungen aus der kostengünstigeren Digwal‑Anlage in ausgewählten RoW-‑Märkten aufgenommen. Wir erwarten künftig zunehmende Dynamik.





– Weiterhin führend mit 47 % Marktanteil – gegenüber 45 % im März 2024. (Quelle: IQVIA) – Sevoflura‑Lieferungen aus der kostengünstigeren Digwal‑Anlage in ausgewählten RoW-‑Märkten aufgenommen. Wir erwarten künftig zunehmende Dynamik. Intrathekale Therapie – Nr. 1-Position im Segment intrathekales Baclofen in den USA behauptet. (Quelle:- IQVIA)

Nr. 1-Position im Segment intrathekales Baclofen in den USA behauptet. (Quelle:- IQVIA) Injizierbare Schmerzmittel – Wir arbeiten weiterhin mit unserem Lieferanten daran, Lieferengpässe zu beheben.

Piramal Consumer Healthcare (PCH):

Power Brands setzten ihre Wachstumsdynamik mit einem Wachstum von 24 % gegenüber dem Vorjahr im GJ26 fort und trugen 52 % zum PCH-Umsatz bei. Little's, Lacto Calamine, CIR sowie i-range blieben die wichtigsten Wachstumstreiber.

setzten ihre Wachstumsdynamik mit einem Wachstum von 24 % gegenüber dem Vorjahr im GJ26 fort und trugen 52 % zum PCH-Umsatz bei. Little's, Lacto Calamine, CIR sowie i-range blieben die wichtigsten Wachstumstreiber. Neue Produkteinführungen – Weniger Produkteinführungen mit hohem Potenzial und besseren Erfolgsquoten. Im GJ26 wurden 31 neue Produkte und SKUs eingeführt. Fokus auf höherwertige Angebote im Portfolio.

Im GJ26 wurden 31 neue Produkte und SKUs eingeführt. Fokus auf Der E‑Commerce ‑Umsatz stieg im GJ26 um 48 % gegenüber dem Vorjahr und trug etwa 27 % zum PCH‑Umsatz bei. Weiterentwicklung des Produktmixes hin zu Premiumangeboten und margenstarken Vertriebskanälen (z. B. Quick Commerce).

‑Umsatz stieg im GJ26 um 48 % gegenüber dem Vorjahr und trug etwa 27 % zum PCH‑Umsatz bei. Weiterentwicklung des Produktmixes hin zu Premiumangeboten und margenstarken Vertriebskanälen (z. B. Quick Commerce). Etwa 12 % des PCH-Umsatzes in Medienwerbung und Handelsförderung investiert. Optimierung des Medienmixes – Social Media, Fernsehen, Influencer usw.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in ₹ Crore oder wie angegeben) Posten Quartal Gesamtjahr Q4GJ26 Q4GJ25 Vorjahresvergleich in % Q3GJ26 Vorquartalsvergleich in % GJ26 GJ25 Vorjahresvergleich in % Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit 2.752 2.754 (0) % 2.140 29 % 8.869 9.151 (3) % Sonstige Erträge 46 42 10 % 43 7 % 213 135 58 % Gesamtertrag 2.798 2.796 0 % 2.183 28 % 9.082 9.286 (2) % Materialkosten 1.056 955 11 % 786 34 % 3.239 3.232 0 % Personalaufwand 586 612 (4) % 600 (2) % 2.416 2.307 5 % Sonstige Aufwendungen 650 626 4 % 558 16 % 2.293 2.167 6 % EBITDA 507 603 (16) % 239 112 % 1.135 1.580 (28) % Zinsaufwendungen 83 104 (20) % 89 (7) % 341 422 (19) % Abschreibungen 218 243 (10) % 213 3 % 831 816 2 % Anteil am Nettogewinn assoziierter Unternehmen 14 16 (16) % 10 32 % 57 73 (22) % Gewinn vor Steuern 219 273 (20) % (53) NM 20 415 (95) % Steuern 52 119 (57) % 42 22 % 150 324 (54) % Nettogewinn nach Steuern 167 154 9 % (95) NM (130) 91 NM Außerordentlicher Posten1 (176) - NM (41) NM (196) - NM Nettogewinn nach Steuern nach außerordentlichem Posten (9) 154 NM (136) NM (326) 91 NM

Im Quartal hat die Geschäftsleitung im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten in Entwicklung einen Wertminderungsaufwand in Höhe von 176 Crore ₹ erfasst. Auf Grundlage einer Neubewertung unter Berücksichtigung veränderter Marktbedingungen und aktualisierter Einschätzungen zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit kam die Geschäftsleitung zu dem Schluss, dass der voraussichtliche künftige wirtschaftliche Nutzen des Vermögenswerts nicht mehr ausreichen dürfte, um einen weiteren Kapitaleinsatz zu rechtfertigen. Dementsprechend wurde der Buchwert in voller Höhe abgeschrieben.

Konsolidierte Bilanz (in ₹ Cr.) Wichtige Bilanzposten Zum 31. März 2026 31. März 2025 Gesamtes Eigenkapital 8.162 8.125 Nettoverschuldung 4.140 4.199 Insgesamt 12.302 12.324





Nettoanlagevermögen 9.784 9.110 Sachanlagen 4.843 4.534 Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- oder Firmenwert 3.841 3.599 CWIP (einschließlich IAUD2) 1.100 977 Nettoumlaufvermögen 2.057 2.798 Sonstige Vermögenswerte3 462 416 Gesamtvermögen 12.302 12.324

2. IAUD – Immaterielle Vermögenswerte in Entwicklung; 3. Sonstige Vermögenswerte umfassen Finanzanlagen und latente Steueransprüche (netto).

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Piramal Pharma Limited wird am 29. April 2026 von 9:30 bis 10:15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten veranstalten, um die Ergebnisse für Q4 und das Gesamtjahr GJ26 zu erörtern.

Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:

Veranstaltung Ort und Zeit Telefonnummer Telefonkonferenz am 29. April 2026











Indien – 9:30 Uhr IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Hauptnummer) 1 800 120 1221 (Gebührenfreie Nummer) USA – 0:00 Uhr (Eastern Time – New York) Gebührenfreie Nummer 18667462133 Vereinigtes Königreich – 5:00 Uhr (Ortszeit London) Gebührenfreie Nummer 08081011573 Singapur – 12:00 Uhr (Ortszeit Singapur) Gebührenfreie Nummer 8001012045 Hongkong – 12:00 Uhr (Ortszeit Hongkong) Gebührenfreie Nummer 800964448 Express-Teilnahme mit Diamond Pass™ Bitte nutzen Sie diesen Link zur Vorabregistrierung, um die Wartezeit bei der Teilnahme an der Telefonkonferenz zu verkürzen – Hier klicken

Informationen zu Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 171 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienste an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), eine integrierte Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika, sowie das Geschäft Piramal Consumer Healthcare (PCH), das rezeptfreie Consumer-Healthcare- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

1. Einschließlich einer Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

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