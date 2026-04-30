EQS-News: SURTECO GROUP SE: Guter Start in das Geschäftsjahr 2026; Umsatz im ersten Quartal bei 208,4 Mio. € und EBITDA adjusted bei 26,7 Mio. €

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SURTECO GROUP SE: Guter Start in das Geschäftsjahr 2026; Umsatz im ersten Quartal bei 208,4 Mio. € und EBITDA adjusted bei 26,7 Mio. €



30.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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SURTECO GROUP SE: Guter Start in das Geschäftsjahr 2026; Umsatz im ersten Quartal bei 208,4 Mio. € und EBITDA adjusted bei 26,7 Mio. €

Buttenwiesen, 30. April 2026 – SURTECO startete mit einem Umsatz von 208,4 Mio. € (Vorjahr: 222,3. Mio. €) und einem EBITDA adjusted von 26,7 Mio. € (Vorjahr: 26,7 Mio. €) gut in das Geschäftsjahr 2026. Die Marge (EBITDA adjusted / Umsatz) stieg dabei von 12,0 % im Vorjahr auf 12,8 %. Das EBITDA reported stieg um 20 % auf 23,5 Mio. € nach 19,5 Mio. € im Vorjahr. Nach einem Konzernverlust von -5,1 Mio. € im ersten Quartal 2025 konnte in den ersten drei Monaten 2026 ein Konzerngewinn von 1,3 Mio. € erzielt werden.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern mit einem Umsatz zwischen 780 und 830 Mio. € und mit einem EBITDA adjusted zwischen 70 und 90 Mio. €.

„Trotz eines leicht rückläufigen Umsatzes aufgrund der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind wir gut in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und konnten unsere Profitabilität verbessern. Die gestiegene EBITDA-Marge zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen. Besonders erfreulich ist die Rückkehr in die Gewinnzone im ersten Quartal – ein klarer Beleg für die Stabilität und Leistungsfähigkeit der SURTECO in schwierigen Zeiten“, so Wolfgang Moyses, Vorstandsvorsitzender der SURTECO GROUP SE.

Den Geschäftsbericht des Jahres 2025, den Bericht für das erste Quartal 2026 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie unter www.surteco.com.

Kontakt:

SURTECO GROUP SE

Martin Miller

Investor Relations

T: +49 8274 9988-508

www.surteco.com

ir@surteco.com





Über SURTECO

Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.500 Mitarbeiter-/innen an weltweit 24 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 821 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com

Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. €)

Q1-2025 Q1-2026 Veränderung Konzernumsatz 222,3 208,4 -6 - davon Surfaces* 73,1 67,3 -8 - davon Edgebands* 45,2 42,8 -5 - davon Profiles 35,5 35,5 - - davon North America 68,5 62,8 -8 EBITDA adjusted1) 2) 26,7 26,7 - - davon Surfaces* 6,7 7,3 +9 - davon Edgebands* 7,6 7,9 +4 - davon Profiles 4,5 5,6 +24 - davon North America 8,8 7,6 -14 EBT -1,9 3,1 +263 Konzerngewinn / -verlust -5,1 1,3 +125 Ergebnis je Aktie in € 3 -0,33 0,08 +125

*Pro-Forma = Umsatz des Segments 2025 inklusive der Umsätze aus den zugeordneten Tochtergesellschaften des aufgelösten Segments Asia / Pacific.