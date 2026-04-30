EQS-News: Wechsel im Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG

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Wechsel im Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG



30.04.2026 / 15:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Wechsel im Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG

Dr. Friedhelm Steinberg verabschiedet sich nach über 23 Jahren aus dem Aufsichtsrat

Börsenpräsident Frank Schriever tritt neu in das Gremium ein

Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 30. April 2026

– Im Rahmen der heutigen Hauptversammlung der BÖAG Börsen AG - Trägergesellschaft der Börse Düsseldorf, der Börse Hamburg und der Börse Hannover - wurde Frank Schriever neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Dr. Friedhelm Steinberg, der dem Aufsichtsrat seit 2002 angehörte und mehrfach den Vorsitz innehatte, verabschiedet sich aus dem Gremium. „Dr. Friedhelm Steinberg hat als langjähriger Wegbegleiter der BÖAG Börsen AG in seinen Funktionen als Aufsichtsrat wie auch als Börsenpräsident der Börse Hamburg die Entwicklung des Unternehmens maßgebend mitgeprägt. Wir danken ihm herzlich für seine hervorragende Arbeit und freuen uns, dass er uns als Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse weiterhin unterstützt“, erklärt Dr. Thomas Ledermann, Aufsichtsratsvorsitzender der BÖAG Börsen AG. Steinberg wirkte maßgeblich bei der Fortentwicklung der BÖAG Börsen AG mit und leistete in den vergangenen Jahren wichtige Impulse bei der Umsetzung der Initiativen der Trägergesellschaft.

Nachfolger von Steinberg wird der aktuelle Börsenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse Frank Schriever (Vice Chairman Wealth Management der Deutsche Bank AG), der bereits seit 2011 Mitglied des Börsenrates ist. „Auch nach über 23 Jahren bleibe ich der BÖAG Börsen AG weiter eng verbunden und gebe meine Aufgaben im Aufsichtsrat an einen sehr kompetenten und engagierten Nachfolger weiter. Ich bin mir gewiss, dass Herr Schriever als ausgewiesener Finanzexperte viele neue Impulse einbringen wird“, sagt Steinberg zu seinem Abschied. „Neben meiner Funktion als Börsenpräsident der Börse Hamburg freue ich mich sehr, die BÖAG Börsen AG als Aufsichtsrat in ihrer weiteren Unternehmensentwicklung mitgestalten zu können“, ergänzt Schriever. Die Attraktivität der verschiedenen Handelsplätze soll für Anleger fortlaufend gesteigert und der digitale Ausbau weiter vorangebracht werden.



Neuer Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG setzt sich aus führenden Vertretern der norddeutschen Financial Community zusammen. Er besteht aus folgenden Mitgliedern: Dr. Thomas Ledermann (Vorsitz), Matthias Battefeld (Vorstand Hannoversche Volksbank eG) als Stellvertretender Vorsitzender, Jasper Hanebuth (Finanzvorstand der Norddeutschen Landesbank Girozentrale), Dr. Hinrich Holm (Vorsitzender des Vorstands Investitionsbank Berlin), Frank Schriever (Vice Chairman Wealth Management der Deutsche Bank AG) und Dr. Jan Zurek (Bereichsvorstand der Hamburger Sparkasse AG).



Über die BÖAG Börsen AG

Die BÖAG Börsen AG ist Trägerin der maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelsplattformen Quotrix, LS Exchange und European Investor Exchange. Zusammen verfügen die drei Börsenplätze einschließlich ihrer Handelsplattformen über rund 100.000 Listings von Wertpapieren (Aktien, offene Fonds/ETFs, Anleihen, Genussscheine sowie Zertifikate/ETCs). Zu den Handelsteilnehmern zählen eine große Zahl inländischer Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen. Anleger handeln an den Börsen Hamburg und Hannover die wichtigsten deutschen und alle ausländischen Aktien bis zu bestimmten Volumina courtagefrei. An der Börse Düsseldorf werden alle Aktien und Anleihen im Maklerhandel ohne Courtage gehandelt.

Mit der Fondsbörse Deutschland betreibt die BÖAG Börsen AG zudem einen Initiatoren-unabhängigen Marktplatz für geschlossene Fonds. Weiterhin engagiert sie sich als Initiator des Global Challenges Index, des Global Challenges Paris Aligned und des Global Ethical Values Index im Bereich der nachhaltigen Geldanlage. Weitere Informationen finden Sie unter www.boersenag.de



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