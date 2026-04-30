EQS-News: Zwischenabschluss der Sirma Group Holding JSC für den Zeitraum bis zum 31. März 2026

EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Zwischenbericht

Zwischenabschluss der Sirma Group Holding JSC für den Zeitraum bis zum 31. März 2026



30.04.2026 / 22:04 CET/CEST

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Die Sirma Group Holding JSC hat ihren Einzelzwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 31. März 2026 veröffentlicht. Dieser ist in englischer Sprache auf der Website des Unternehmens abrufbar: https://investors.sirma.com/en/reports-filings/quarterly-reports/interim-individual-report-for-the-period-ending-on-31-03-2026

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sirma Group Holding 135 Tsarigradsko Shosse Blvd. 1784 Sofia Bulgarien Telefon: +35929768310 E-Mail: ir@sirma.com Internet: https://investors.sirma.com/en ISIN: BG1100032140 WKN: A142WT Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 2319740

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