EQS-News: Zwischenabschluss der Sirma Group Holding JSC für den Zeitraum bis zum 31. März 2026
EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Zwischenbericht
Zwischenabschluss der Sirma Group Holding JSC für den Zeitraum bis zum 31. März 2026
30.04.2026 / 22:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die Sirma Group Holding JSC hat ihren Einzelzwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 31. März 2026 veröffentlicht. Dieser ist in englischer Sprache auf der Website des Unternehmens abrufbar: https://investors.sirma.com/en/reports-filings/quarterly-reports/interim-individual-report-for-the-period-ending-on-31-03-2026
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Telefon:
|+35929768310
|E-Mail:
|ir@sirma.com
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|ISIN:
|BG1100032140
|WKN:
|A142WT
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2319740
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2319740 30.04.2026 CET/CEST