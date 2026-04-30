EQS-News: Zwischenabschluss der Sirma Group Holding JSC für den Zeitraum bis zum 31. März 2026

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EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Zwischenbericht
Zwischenabschluss der Sirma Group Holding JSC für den Zeitraum bis zum 31. März 2026

30.04.2026 / 22:04 CET/CEST
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Die Sirma Group Holding JSC hat ihren Einzelzwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 31. März 2026 veröffentlicht. Dieser ist in englischer Sprache auf der Website des Unternehmens abrufbar: https://investors.sirma.com/en/reports-filings/quarterly-reports/interim-individual-report-for-the-period-ending-on-31-03-2026

30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Telefon:+35929768310
E-Mail:ir@sirma.com
Internet:https://investors.sirma.com/en
ISIN:BG1100032140
WKN:A142WT
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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