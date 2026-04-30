EQS-NVR: Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Marinomed Biotech AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die Marinomed Biotech AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die Kapitalerhöhung vom 13. April 2026 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats April 2026 auf insgesamt 1.998.979 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.998.979 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 16. April 2026 wirksam.

30.04.2026 CET/CEST
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Internet:www.marinomed.com
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2316732 30.04.2026 CET/CEST

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