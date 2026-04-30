Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Erfolgreiche Kapitalerhöhung für den Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)



30.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNGAd-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Die fünfte Kapitalerhöhung des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) konnte, als erste seit dem Börsengang vom 9. Dezember 2025, erfolgreich abgeschlossen werden. Die Emission wurde in einem Bezugsverhältnis von 5:1 ausgeführt, was einem Volumen von rund 74 Mio. CHF entspricht. Im Rahmen der Emission wurden 701926 neue Anteile ausgegeben. Nach der Liberierung sind insgesamt 4211558 Anteile im Umlauf.

«Wir bedanken uns für das grosse Vertrauen, welches uns unsere Investorinnen und Investoren entgegenbringen. Die Mittel werden wir gezielt und verantwortungsvoll einsetzen, um den weiteren strategiekonformen Ausbau des Portfolios voranzutreiben», sagt Maximilian Hoffmann, Chief Investment Officer des SPSS IFC.

Die Liberierung der fünften Kapitalerhöhung erfolgt per 30. April 2026. Die Emission wurde auf «Best-Effort-Basis» im Rahmen eines Angebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Die Bezugsrechte wurden während der Bezugsfrist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) gehandelt.

Gezielter Portfolioausbau mit Fokus auf «Light Industrial» Die Mittel aus der Kapitalerhöhung werden für den strategiekonformen Ausbau des Fondsportfolios entlang eines klar definierten, langfristigen Investitionsplans eingesetzt. Eine systematisch aufgebaute Deal Pipeline mit attraktiven Transaktionsopportunitäten, insbesondere im Segment «Light Industrial», unterstützt die weitere Diversifikation und stärkt das nachhaltige Ertragspotenzial des Fonds.

Fondsportrait Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) eröffnet Investoren Zugang zu einem attraktiven Portfolio an ertragsstarken Schweizer Gewerbeimmobilien. Das Anlagegefäss ist offen für Privatanleger und institutionelle Kunden und an der SIX kotiert. Im Fokus stehen renditestarke Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten in der ganzen Schweiz. Der Fonds setzt auf breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und überzeugende Rendite-Risiko-Profile. Ziel ist es, stabile Erträge zu generieren und den Anlegern regelmässig attraktive Ausschüttungen zu erwirtschaften. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar. VALOR: 113 909 906 / ISIN: CH1139099068 Tickersymbol: IFC

Medienmitteilung (PDF)

Zug, 30. April 2026

Erste Kapitalerhöhung nach dem Börsengang im Umfang von rund 74 MCHF erfolgreich abgeschlossen

Liberierung der Anteilsscheine am 30. April 2026

Erlös wird gezielt und strategiekonform für den weiteren Ausbau und die Diversifikation des Immobilienportfolios eingesetzt

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Monika Gadola Hug, Head Client Relations Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swissAndrea Schaller, Media Relations Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 14 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



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Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Prime Site Solutions Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich Schweiz ISIN: CH1139099068 Valorennummer: 11390990 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2308256

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