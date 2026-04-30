Wien, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die österreichische Erste Group hat im ersten Quartal dank ihrer neuen polnischen Beteiligung einen kräftigen Gewinnsprung verbucht. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um gut 18 Prozent auf 879 Millionen ‌Euro, wie das in Mittel- und Osteuropa tätige Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Das Betriebsergebnis kletterte sogar um knapp 49 ⁠Prozent auf ⁠2,17 Milliarden Euro. Damit übertraf die Bank die Markterwartungen von 845 Millionen Euro beim Überschuss und 2,11 Milliarden beim Betriebsergebnis.

Maßgeblich für das Wachstum war die Erstkonsolidierung der früheren polnischen Santander-Tochter, der heutigen Erste Bank Polska. Das Kreditvolumen ‌stieg um 18,8 Prozent auf 275,6 ‌Milliarden Euro, wovon gut 40 Milliarden auf die neue Beteiligung entfielen. Das Einlagenvolumen kletterte um 24,4 Prozent auf 314,8 Milliarden Euro. ⁠Ohne den Zukauf wuchs das Kreditgeschäft in den bisherigen Märkten ‌um 1,5 Prozent, getrieben von ⁠starker Nachfrage in Tschechien und Ungarn. Die Bilanzsumme des Konzerns wuchs auf 450 Milliarden Euro, nach 368,6 Milliarden Euro Ende 2025.

Für 2026 peilt die Bank einen ‌Nettogewinn von knapp unter vier ⁠Milliarden Euro an. Bereinigt um ⁠Sondereffekte durch die polnische Beteiligung soll er bei etwas über vier Milliarden Euro liegen. Die Bankengruppe bedient nun rund 23 Millionen Kunden in acht Kernmärkten in Zentraleuropa. Bankchef Peter Bosek sieht sein Haus in einer Schlüsselrolle: "Wir sind in jener Region Europas aktiv, in der sich die wirtschaftliche Zukunft des Kontinents entscheidet."

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert ⁠von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)