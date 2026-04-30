EZB belässt Leitzins wie erwartet bei 2,0 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Zinsentscheid am Donnerstag die Leitzinsen nicht angerührt. Der maßgebliche Zinssatz, der Einlagenzins, bleibt damit bei 2,0 Prozent. Diesen Zins erhalten Banken, die überschüssige Liquidität bei der EZB parken. Daher orientieren sich beispielsweise auch Sparzinsen an diesem Zinssatz.

Auch den sogenannten Hauptrefisatz und der Spitzenrefisatz beließen die Zinshüter auf den bisherigen Niveaus von 2,15 respektive 2,40 Prozent. An den Märkten kam es zu keiner merklichen Reaktion auf den Zinsentscheid. Der deutsche Leitindex Dax legte zuletzt um rund 0,8 Prozent zu.

Allgemeinhin war mit keiner Erhöhung bei dieser Sitzung gerechnet worden. Zugleich war an den Finanzmärkten zuletzt die Erwartung gewachsen, dass die EZB im Jahresverlauf die Leitzinsen für den Euroraum erhöhen wird. Steigende Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. Höhere Zinsen würden Kredite verteuern, was die Nachfrage bremsen und die Inflation dämpfen kann. Zugleich besteht aber die Gefahr, dass Zinserhöhungen die Wirtschaft im Euroraum belasten, die wegen des Iran-Krieges ohnehin unter Druck steht.

Durch den Ölpreisschub im Zuge des Iran-Krieges stieg die Inflation in der Eurozone im April deutlich. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im März hatte die Inflationsrate bei 2,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt diese Entwicklung erwartet.

Vier Zinsschritte im Vorjahr

Die US-amerikanische Federal Reserve, kurz Fed, hatte erst am Mittwochabend über die Zinsen entschieden und dabei die dritte Zinspause im laufenden Jahr eingelegt. Elf der zwölf Mitglieder des Zentralbankrates stimmten für die Beibehaltung des Zinses bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Lediglich der Berater von US-Präsident Donald Trump, Stephen Miran, votierte wie bei den vorherigen Sitzungen für eine Senkung. Außergewöhnlich war, dass zudem drei Mitglieder sich gegen eine künftige Zinslockerung sträuben. Dies dürfte auch als demonstratives Zeichen gegen Trump gewertet werden, der seit Monaten auf Zinssenkungen pocht.

2025 hatte die Fed aus Sorge um den Arbeitsmarkt den Leitzins dreimal um jeweils einen Schritt (25 Basispunkte) gesenkt. Bei ihren ersten beiden Sitzungen dieses Jahres legte sie dann Pausen ein. Angesichts der unsicheren Weltlage bei zeitgleich hoher Inflation rücken Zinssenkungen in weite Ferne. Die EZB wiederum hatte den Zins im vergangenen Jahr gleich vier Mal gesenkt. Dabei ging es jedes Mal um 25 Basispunkte nach unten. Während der Hochzinsphase ab 2022 hatten die Zinsen in der Spitze 4,0 Prozent erreicht.

(mit Material von dpa-AFX)