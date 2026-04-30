EZB hält Leitzinsen im Euroraum konstant

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank lässt die Leitzinsen im Euroraum trotz des Ölpreisschocks wie erwartet unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet./ben/als/DP/jha

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