EZB zuckt trotz Ölpreisschock noch nicht

Die Europäische Zentralbank hält trotz der infolge des Iran-Krieges gestiegenen Inflationsgefahr noch weiter still. Der EZB-Rat beließ den Einlagensatz am Donnerstag bei zwei Prozent. Über ihn steuert die Zentralbank maßgeblich ihre Geldpolitik. Zuletzt haben die stark gestiegenen Energiepreise die Teuerungsrate auf drei Prozent katapultiert.

Die EZB bleibt hinsichtlich der vom Iran-Konflikt ausgehenden Inflationsrisiken auf der Hut: "Je länger der Krieg anhält und je länger ‌die Energiepreise auf hohem Niveau bleiben, desto stärker wird sich dies voraussichtlich auf die allgemeine Inflation und die Wirtschaft auswirken", heißt es im Begleittext zum Zinsentscheid. Der EZB-Rat sei weiterhin gut gerüstet, um die aktuelle Unsicherheit zu bewältigen. ⁠Mit Spannung wird erwartet, ⁠wie sich EZB-Chefin Christine Lagarde vor der Presse zum weiteren Kurs äußern wird.

An den Finanzmärkten wird über eine Zinserhöhung im Juni spekuliert. Dafür spricht aus Sicht vieler Händler, dass Mitte des Jahres voraussichtlich mehr Klarheit über die gesamtwirtschaftlichen Folgen des Ölpreisschocks herrschen wird.

Doch steckt die EZB in einem Dilemma, da sie mit einer strafferen Geldpolitik zwar den Preisauftrieb dämpfen, aber im schlimmsten Fall auch die bereits angeschlagene Konjunktur abwürgen könnte.

Die Wirtschaft im Euroraum wuchs im ersten Quartal nur noch ‌minimal um 0,1 Prozent: "Bremseffekte durch den Iran-Krieg sorgen dafür, dass es knirscht ‌im Gebälk. Der Unterstützung durch staatliche Ausgaben stehen energiepreisbedingte Kaufkraftverluste gegenüber", erläutert der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger.

Hormus-Krise bleibt Risiko für EZB

Auch bei einer Entspannung in der Region mahnt er zur Vorsicht: "Nach einer Öffnung der Straße von Hormus werden sich Energiepreise nur zögerlich normalisieren." ⁠Alle Blicke richten sich derzeit gebannt auf diese Meerenge am Persischen Golf, die ein Nadelöhr für den internationalen Schiffstransport von ‌Öl und Flüssigerdgas darstellt.

Für die geldpolitische Ausrichtung der EZB dürfte die ⁠Krise am Persischen Golf vorerst ein zentraler Unsicherheitsfaktor bleiben. Chefvolkswirt Philip Lane hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass sich ohne Klarheit über die Dauer des Konflikts kaum beurteilen lasse, ob Europa lediglich einen vorübergehenden Schock verkrafte oder mit nachhaltigeren wirtschaftlichen Schäden rechnen müsse.

"Noch kann die EZB abwarten, aber mit jeder Woche, in der die ‌Rohölversorgung der Weltwirtschaft durch die Blockade im Persischen Golf eingeschränkt ⁠bleibt, steigt für die Geldpolitik die Notwendigkeit, die Leitzinsen ⁠zu erhöhen", sagte DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater.

Abwarten "Nachvollziehbar"

Die EZB-Zinsentscheidung sei nachvollziehbar, meint Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): "Mit Blick auf die ungewisse Dauer des Iran-Kriegs und die Tiefe seiner wirtschaftlichen Auswirkungen navigiert die EZB, wie alle Notenbanken, derzeit im Nebel", fügte der einstige EZB-Direktor hinzu.

Konstantin Veit, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Pimco spricht von einem "vorsichtigen, aber wachsamen Kurs" der EZB: "Die Risiken sind derzeit für Wachstum und Inflation gleichermaßen erhöht." Wahrscheinlich sei es den Währungshütern lieber, zunächst die Juni-Projektionen abzuwarten, wenn die aktualisierten Wachstums- und Inflationsprognosen vorliegen, bevor sie geldpolitische Anpassungen vornähmen.

Steigen wegen höherer Preise auch die Löhne, ziehen Unternehmen oft nach und erhöhen ihrerseits die Preise. Diese Zweitrundeneffekte könnten die Inflation über längere Zeit hochhalten. Sollten sich ⁠dafür Anzeichen ergeben, dürfte die EZB nach Einschätzung vieler Anleger im Juni die Zinszügel anziehen und womöglich weitere Straffungen folgen lassen.