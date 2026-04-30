Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.04.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AixtronBericht 1. Quartal 2026
AppleBericht 2. Quartal 2026
BASFBericht 1. Quartal 2026
CaterpillarBericht 1. Quartal 2026
Deutsche PostBericht 1. Quartal 2026
Eli Lilly and CompanyBericht 1. Quartal 2026
LPKF LaserBericht 1. Quartal 2026
MTU Aero EnginesBericht 1. Quartal 2026
OMVBericht 1. Quartal 2026
PumaBericht 1. Quartal 2026
SamsungBericht 1. Quartal 2026
SanDiskBericht 3. Quartal 2026
StellantisBericht 1. Quartal 2026
Volkswagen (VW) VzBericht 1. Quartal 2026
Western DigitalBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF
Volkswagen (VW) Vz
Apple
Aixtron
SanDisk
MTU Aero Engines
Deutsche Post
LPKF Laser
Puma
Western Digital
OMV
Eli Lilly and Company
Samsung
Caterpillar
Stellantis

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