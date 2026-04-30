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Geschäftsbericht 2025: HLEE-Gruppe mit solidem Umsatz im Geschäftsjahr 2025



30.04.2026 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Pratteln, 30. April 2026





Geschäftsbericht 2025

HLEE-Gruppe mit solidem Umsatz im Geschäftsjahr 2025 – Operative Stärke und positiver Free-Cashflow-Trend – Wertberichtigungen auf Ebene TEAM und Sport1 (nicht liquiditätswirksam)



Der Konzernumsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr um 2,0 % auf 412,1 Mio. CHF (Vorjahr: 404,1 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen nicht cash-wirksamen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten -248,2 Mio. CHF (Vorjahr: -13,6 Mio. CHF).

Das Management setzt die beschlossenen Massnahmen zur Verbesserung der Profitabilität und Liquidität weiterhin konsequent um.

Liquidität wächst um 30,3 %.

Operative Performance: Bereinigtes Ergebnis unterstreicht die solide Substanz des Kerngeschäfts.

Positiver Ausblick: Deutlicher Aufwärtstrend beim Free Cashflow in den letzten Monaten.

Die konsolidierte Bilanzsumme lag bei 558,0 Mio. CHF.

Entwicklung der operativen Segmente 2025



Fokus auf Liquidität und Free Cashflow

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2025 die Kapitalstruktur nachhaltig optimieren. Die Liquidität wurde signifikant um 30,3 % gesteigert.



Besonders erfreulich ist der Trend der letzten Monate: Die Gruppe verzeichnet eine kontinuierlich positive Entwicklung des Free Cashflows. Dies ist das direkte Resultat der konsequent umgesetzten Effizienzprogramme, Kostenreduzierungen auf allen Ebenen und einer optimierten Mittelbewirtschaftung, was die finanzielle Handlungsfähigkeit für die Zukunft nachhaltig sichert.



Das ausgewiesene Betriebsergebnis (EBIT) von -248,2 Mio. CHF (Vorjahr: -13,6 Mio. CHF) ist massgeblich durch strategische, nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Bereich Sport und Event sowie Sondereffekte geprägt. Infolge dieser buchhalterischen Korrekturen belief sich das Eigenkapital zum Stichtag auf -56,2 Mio. CHF.



Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 verlief aus Sicht des Unternehmens insgesamt zufriedenstellend und war von einmaligen Sondereffekten geprägt. Der Konzernumsatz belief sich auf 412,1 Mio. CHF und lag damit produktionsbedingt um 2,0 % über dem Vorjahreswert von 404,1 Mio. CHF.



Im Berichtszeitraum konnte der Konzern seine Liquidität weiter erhöhen und die Finanzverbindlichkeiten blieben fast auf dem gleichen Niveau. Damit wurde die finanzielle Basis des Unternehmens nachhaltig gestärkt.



Segment Film:

Im Berichtsjahr 2025 konnte die HLEE-Gruppe insgesamt siebzehn Filme in die deutschen Kinos bringen, darunter beispielsweise „Das Kanu des Manitu“, „Pumuckl und das grosse Missverständnis“ sowie „22 Bahnen“. Mit über 5 Millionen Kinobesuchern stammte mit „Das Kanu des Manitu“ zudem der erfolgreichste Film 2025 aus dem HLEE-Portfolio.



Auch im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel konnte HLEE 2025 dank eines ausgewogenen Portfolios und einem starken Fokus auf deutsche Produktionen einen stabilen Marktanteil erzielen. Zu den Filmen mit den höchsten Abruf- und Umsatzzahlen zählten etwa „Das Kanu des Manitu“, „Der Spitzname“, „Criminal Squad 2“, „Der Schuh des Manitu“, „Babygirl“, „In the Lost Lands“ sowie „Hagen – Im Tal der Nibelungen“.



Segment Sport und Event:

Im Bereich Sport und Event legte die TEAM Marketing AG den Schwerpunkt auf die Unterstützung der UEFA beim Abschluss des ersten Finals des Geschäftszyklus 2024/25 bis 2026/27.



Der Fokus der Sport1 Medien GmbH lag im Berichtsjahr auf der Vorbereitung der Darts-Weltmeisterschaft 2026, die im Januar erneut sehr starke Programmergebnisse erzielen konnte sowie der weiteren Optimierung des Rechteportfolios, der Verbesserung bestehender bzw. der Schaffung neuer digitaler Angebote und Vermarktungsumfelder sowie der plattformübergreifenden Content-Verwertung, -Vernetzung und -Kapitalisierung.



Im Bereich der Highlight Event AG lag der Schwerpunkt erneut einerseits auf der intensiven Betreuung und Umsetzung der Vereinbarungen mit den Hauptsponsoren der Wiener Philharmoniker sowie des Eurovision Song Contests und andererseits auf der Vermarktung des Eurovision Song Contest 2025, welche zufriedenstellend abgeschlossen werden konnten.



Ausblick 2026

Das Management setzt die beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der Bilanz und zur weiteren Steigerung der Profitabilität weiterhin mit höchster Priorität um. Die positiven Tendenzen beim Free Cashflow und der Liquidität bestätigen, dass sich die Highlight-Gruppe auf dem richtigen Weg befindet.



Die Inflation, steigende Energiepreise, das noch immer verhaltene Konsumverhalten sowie die aktuellen politischen Krisen führen zu einer erhöhten Planungsunsicherheit für das Geschäftsjahr 2026. Darüber hinaus steht die Medien- und Unterhaltungsbranche in Deutschland durch KI-generierte Inhalte und stagnierende Budgets unter Druck. Der Verwaltungsrat kann einen Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit der Highlight-Gruppe nicht ausschliessen.



Der Verwaltungsrat überwacht wie schon im Vorjahr auch im laufenden Jahr die aktuelle Situation und überprüft regelmässig die getroffenen Massnahmen. Nach den 2025 umgesetzten operativen Massnahmen zur Verbesserung der Liquidität konzentriert sich das Management 2026 nun auf eine Steigerung der Rentabilität und die Umsetzung der strategischen Ziele.



Für das Kinojahr 2026 verfügt die HLEE-Gruppe sind nach aktuellem Planungsstand erneut über eine gut gefüllte Pipeline mit mindestens neun geplanten Filmstarts. Zu den Highlights zählen die Eigenproduktionen „Der perfekte Urlaub“ von Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin – eine Fortsetzung des Millionen-Erfolgs „Das perfekte Geheimnis“ aus dem Jahr 2019 – sowie „Steckerlfischfiasko“, der inzwischen zehnte Teil der erfolgreichen Eberhofer-Reihe. Darüber hinaus stehen die Verfilmung des Bestsellers „Die Ältern“ unter der Regie von Sönke Wortmann sowie „Das gewisse Etwas“, die deutsche Adaption des französischen Megahits „Was ist schon normal?“, auf dem Programm. Ergänzt wird das Kino-Line-up 2026 durch die internationalen Produktionen „Snake“, „Good Luck, Have Fun, Don’t Die“ von Regisseur Gore Verbinski sowie eine Neuauflage der „Resident Evil“-Reihe unter der Regie von Zach Cregger.



Im Segment Sport und Event wird die TEAM-Gruppe in der ersten Hälfte des Jahres 2026 die UEFA dabei unterstützen, die Ligaphase in der UEFA Champions League und der UEFA Europa League erfolgreich abzuschliessen. Gleichzeitig konzentriert sich das Business Development Team auf die Akquise neuer Kunden und die Weiterentwicklung des Portfolios der TEAM-Gruppe.



SPORT1 wird sich im Geschäftsjahr 2026 auf die konsequente Nutzung, Verbreitung und Kapitalisierung von Content konzentrieren. Neben der Weiterentwicklung des SPORT1-Portfolios – etwa durch neue Rechte, zusätzliche Formate, verlängerte Partnerschaften sowie neue Content-Kooperationen und Geschäftsfelder – bleibt die plattformübergreifende Auswertung und Inszenierung der etablierten Programmsäulen ein zentraler Bestandteil der Strategie.



Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich im Juni 2026 stattfinden. Der detaillierte Geschäftsbericht 2025 ist unter http://www.hlee.ch/Geschaeftsberichte abrufbar.





Die HLEE-Gruppe auf einen Blick



Angaben für den Konzern nach IFRS

in Mio. CHF 2025 2024 Abw. in % Umsatzerlöse 412,1 404,1 2,0 EBIT -248,2 -13,6 n/a EBITDA 91,6 76,8 19,3 Konzernperiodenergebnis -259,5 -40,9 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -137,8 -23,3 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -10,65 -1,80 n/a Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 127,7 36,0 n/a Segmentumsatz Film 310,4 251,4 123,5 Sport und Event 101,7 152,7 33,4 Segmentergebnis Film 5,3 9,5 -44,2 Sport und Event -245,7 -16,3 n/a in Mio. CHF 31.12.2025 31.12.2024 Abw. in % Bilanzsumme 558,0 806,9 -30,8 Eigenkapital -56,2 211,9 n/a Eigenkapitalquote (%) n/a 26,3 n/a Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 282,8 282,3 0,2 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 22,0 16,9 30,3

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