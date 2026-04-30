Ifo: Materialknappheit in Industrie steigt kräftig - "Lieferketten unter Druck"

Berlin, 30. ⁠Apr (Reuters) - Die Materialknappheit in der deutschen Industrie ist nach Ausbruch des Iran-Kriegs sprunghaft gestiegen. Im April berichteten 13,8 Prozent der Unternehmen von Engpässen bei der Beschaffung von Vorprodukten, nach 5,8 Prozent im Januar, wie ‌das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage mitteilte. "Die Lieferketten geraten spürbar unter Druck", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Der ⁠Konflikt im ⁠Nahen Osten und die Einschränkungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wirken sich zunehmend auf die Versorgung mit Vorprodukten aus." Der Krieg begann am 28. Februar mit israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran.

Die Zunahme der Engpässe zeigt sich den Angaben zufolge vor allem ‌in Branchen, die stark von ölbasierten und ‌energieintensiven Vorprodukten abhängig sind. In der Chemieindustrie etwa berichteten 31,1 Prozent der Unternehmen von Materialmangel. Auch bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren ist ⁠der Anteil auf 22,9 Prozent deutlich gestiegen. Weitere wichtige Industriezweige sind ‌ebenfalls betroffen: Im Maschinenbau erhöhte sich ⁠der Anteil auf 14,8 Prozent, bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen auf 17,2 Prozent. Auch die Automobilindustrie meldet wieder häufiger Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten, hieß es.

"Die aktuellen Entwicklungen ‌zeigen, wie stark die Industrie ⁠von globalen Rohstoff- und Energielieferungen abhängt", ⁠sagte Wohlrabe. Rund ein Fünftel des globalen Ölangebots wird über die Straße von Hormus abgewickelt, die seit Wochen faktisch gesperrt ist. Gerade bei petrochemischen Vorprodukten könnten sich Störungen sehr schnell in der gesamten Wertschöpfungskette bemerkbar machen, betonte das Ifo-Institut.

US-Präsident Donald Trump schrieb diese Woche auf seiner Social-Media-Plattform, dass der Iran die USA zur Öffnung der Straße von Hormus dränge. Ankündigungen von Trump waren ⁠in den vergangenen Wochen wiederholt folgenlos geblieben.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Jörn Poltz. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)