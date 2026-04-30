IRW-News: ACCESS Newswire: doola startet agentenbasierte LLC-Gründung: Gründen Sie ein US-Unternehmen in wenigen Minuten, ohne Claude oder Replit verlassen zu müssen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: doola startet agentenbasierte LLC-Gründung: Gründen Sie ein US-Unternehmen in wenigen Minuten, ohne Claude oder Replit verlassen zu müssen

Gründen Sie ein US-Unternehmen in wenigen Minuten, ohne Claude oder Replit zu verlassen

Gründer können ihre Idee in eine LLC umsetzen, ohne das Tool verlassen zu müssen, in dem sie gerade arbeiten

- doola ist die erste Plattform zur Unternehmensgründung, die eine Model Context Protocol (MCP)-Integration für die Gründung von LLCs ermöglicht, wodurch Gründer eine LLC direkt in Claude oder Replit über eine Unterhaltung gründen können.

- Der Vorgang dauert nur wenige Minuten. Kein neuer Browser. Kein Kontextwechsel. Verfügbar für Gründer und Entwickler aus den USA und anderen Ländern (keine US-Sozialversicherungsnummer erforderlich).

- doola hat mehr als 15.000 Gründern in über 175 Ländern dabei geholfen, US-Unternehmen zu gründen und zu skalieren, unterstützt durch 13 Millionen $ Risikokapital von Y Combinator, HubSpot Ventures, Nexus Venture Partners und anderen Top-Investoren.

NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / doola, die AI Business-in-a-BoxTM für globale Unternehmer, ist heute die erste Plattform zur Unternehmensgründung, die die native Gründung einer LLC innerhalb von KI-Agenten ermöglicht. Dank neuer MCP-Integrationen für Claude und Replit können Gründer nun mitten im Gespräch mit ihrem KI-Agenten eine Wyoming LLC gründen - ohne Browser, Formulare oder Tab-Wechsel. Dies ist ein Meilenstein für alle, die ein Unternehmen gründen möchten.

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Das Problem: Die LLC-Gründung hat nicht mit der Arbeitsweise von Gründern Schritt gehalten

Die besten Gründer von heute arbeiten in KI-Umgebungen wie Replit und Claude. Sie schreiben, veröffentlichen und iterieren, ohne jemals einen Browser-Tab zu öffnen. Bislang bedeutete die Gründung eines Unternehmens, alles anzuhalten, einen Browser zu öffnen und sich durch eine Reihe separater Formulare und Dienstleister zu navigieren.

doolas MCP schließt diese Lücke und macht es überflüssig, Ihren Workflow zu unterbrechen.

Durch die Integration sammelt ein KI-Agent die für die Gründung einer LLC erforderlichen Informationen im Rahmen eines natürlichen Gesprächs, leitet sie im Hintergrund an die Gründungsinfrastruktur von doola weiter und übergibt dem Gründer einen direkten Link, über den er den Kauf auf doola abschließen kann. Der gesamte Vorgang dauert nur wenige Minuten.

Es wickelt den Prozess von Anfang bis Ende in einem einzigen Gespräch ab.

Im Gegensatz zu rein informativen oder beratenden Integrationen, die lediglich Fragen zur Unternehmensgründung beantworten, ist das doola MCP transaktionsorientiert:

- LLC-Gründung: Ein KI-Agent erfasst die erforderlichen Gründungsinformationen im Gespräch und leitet sie direkt an die bestehende Gründungs-API von doola weiter. Es müssen keine Formulare ausgefüllt werden.

- Fokus auf Wyoming: Die Integration startet mit LLCs in Wyoming, dem bei globalen Unternehmern beliebtesten Bundesstaat. Keine US-Sozialversicherungsnummer erforderlich. Weitere Bundesstaaten werden in Zukunft hinzukommen.

- Nahtloser Übergang: Nachdem der Agent die Gründungsdetails erfasst hat, erhält der Gründer einen direkten Link, um die Zahlung abzuschließen und auf sein doola-Dashboard zuzugreifen. doola wickelt alles über die API ab.

- Offene Standards: Die Integration basiert auf dem Model Context Protocol-Standard und funktioniert auf jeder KI-Plattform, die MCP unterstützt, nicht nur im Ökosystem eines einzigen Anbieters.

doola: Die API für Unternehmertum

Das doola MCP ist ein wichtiger Schritt in doolas umfassenderer Vision, die Standard-Infrastruktur für die Gründung und Führung eines Unternehmens zu werden - eine Infrastruktur, an die sich jedes KI-Tool, jede Entwicklerplattform oder jeder Partner direkt anbinden kann.

So wie Amazon seine interne Infrastruktur in AWS umgewandelt hat, arbeitet doola auf eine Zukunft hin, in der Unternehmensgründung, Compliance, Steuern und Buchhaltung zu Diensten werden, die jede Plattform einbinden kann.

Heute nutzen mehr als 15.000 Gründer in über 175 Ländern doola, um ihre Unternehmen zu gründen und zu führen. In Zukunft werden KI-Agenten, Entwicklertools und Partnerplattformen dieselben Endpunkte aufrufen, um Aufgaben in ihrem Namen zu erledigen. doola MCP ist diese Zukunft, und sie beginnt heute.

doola führt derzeit aktive Gespräche mit weiteren KI-Plattformen und Entwicklertools, um die Integration auszuweiten.

Arjun Mahadevan, CEO und Gründer von doola, sagte: Die Art und Weise, wie Menschen Unternehmen gründen, verändert sich. Gründer arbeiten bereits in KI-Tools, und wir wollten Ihnen dort begegnen. Dies ist der Beginn einer Welt, in der die Gründung eines Unternehmens etwas ist, bei dem Ihnen ein Agent im Hintergrund helfen kann, während Sie sich auf den Aufbau konzentrieren. Wir sind kein Gründungsdienstleister. Wir sind ein AI Business-in-a-Box, und das MCP ist das, wie das in einer agentenbasierten Welt aussieht.

Über doola

doola (Y Combinator S20) ist das AI Business-in-a-Box für globale E-Commerce-Unternehmer. Die Plattform bietet eine All-in-One-Backoffice-Lösung, einschließlich der Gründung einer US-LLC, Registered-Agent-Dienstleistungen, einer EIN, eines US-Geschäftskontos und des Zugangs zu Zahlungsabwicklern, Buchhaltung, Steuererklärungen, Geschäftsanalysen und einer API zur Unternehmensgründung.

Durch die Integration dieser komplexen Dienstleistungen ermöglicht doola Gründern, ihr US-Geschäft selbstbewusst zu starten und zu skalieren, auch ohne US-Sozialversicherungsnummer. doola wird durch 13 Millionen $ Risikokapital von Y Combinator, Nexus Venture Partners, HubSpot Ventures und anderen unterstützt.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Arjun Mahadevan, Gründer & CEO

arjun@doola.com

Weiterführende Links:

Website: https://www.doola.com/business-solutions/company-formation-api/

Twitter: https://twitter.com/doolaHQ

YouTube: https://www.youtube.com/@doolahq

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QUELLE: doola

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