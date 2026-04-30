IRW-News: ACCESS Newswire: OMP rangiert in allen vier Anwendungsfällen unter den Top 2 im Gartner(R)-Bericht Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries von 2026

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: OMP rangiert in allen vier Anwendungsfällen unter den Top 2 im Gartner(R)-Bericht Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries von 2026

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützter Lieferkettenplanung, wurde im Bericht Gartner® Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions für die Prozessindustrie 2026 in allen vier Anwendungsfällen unter den Top 2 gelistet. Dieser Bericht, eine Ergänzung zum Gartner® Magic Quadrant, bewertet 16 Anbieter hinsichtlich ihrer kritischen Fähigkeiten und realen Anwendungsfälle und hilft Unternehmen dabei, einzuschätzen, wie gut Lösungen verschiedene Reifegrade der Lieferkettenplanung unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84018/04-30-26OMPGartner_dePRcom.001.png

Diese Anerkennung folgt auf die jüngste Positionierung von OMP als führend in der Ability to Execute und am weitesten fortgeschritten in der Completeness of Vision im 2026 Gartner® Magic Quadrant für Supply Chain Planning-Lösungen: Process Industries. Holen Sie sich den vollständigen Gartner® Critical Capabilities-Bericht.

Konsequente Stärke bei praxisnahen Planungsanwendungsfällen

Die kritischen Fähigkeiten, die Anbieter von Supply-Chain-Planungslösungen (SCP) für die Prozessindustrie im Jahr 2026 am stärksten voneinander unterscheiden, sind KI-gestützte Planungs- und Entscheidungsautomatisierung, Szenariomanagement und Modellierung finanzieller Auswirkungen, User Experience (UX) sowie einheitliche Datenintegration.

Mit seinen Bewertungen gehört OMP in allen vier bewerteten Anwendungsfällen zu den beiden besten Anbietern: Versorgungsplanung, durchgängige unternehmensübergreifende Planung, Bedarfsplanung und entscheidungszentrierte Planung. Wir sind davon überzeugt, dass diese Ergebnisse die Fähigkeit von OMP widerspiegeln, Unternehmen dabei zu unterstützen, Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen, Abwägungen zu treffen und Entscheidungen in dynamischen Umgebungen umzusetzen.

Da Lieferketten immer komplexer werden, ist die Fähigkeit, schnelle und sichere Entscheidungen zu treffen, das, was widerstandsfähige Unternehmen von reaktiven unterscheidet, sagt Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP. Diese Anerkennung spiegelt unseren Fokus auf entscheidungsorientierte Planung und unser Engagement wider, Kunden dabei zu unterstützen, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen klar zu handeln.

Den Wandel hin zur entscheidungsorientierten Planung vorantreiben

Der Bericht für 2026 hebt einen Wandel hin zu entscheidungsorientierter Planung und einem höheren Automatisierungsgrad hervor, da Unternehmen bestrebt sind, die Geschwindigkeit und Qualität ihrer Entscheidungen zu verbessern.

Die Unison Planning-Plattform von OMP unterstützt diesen Wandel, indem sie Szenarien, Daten und Entscheidungen miteinander verknüpft und es Unternehmen so ermöglicht, Kompromisse abzuwägen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Laufende Innovationen wie UnisonIQ und Unison Decision-Centric Planning verbessern die Nachvollziehbarkeit, die Szenarioanalyse und die automatisierte Entscheidungsfindung weiter.

Planung entwickelt sich weg von der Erstellung von Plänen hin zur Ermöglichung besserer Entscheidungen, sagt Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP. Unser Fokus liegt darauf, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Entscheidungsgeschwindigkeit durch KI, Transparenz und Echtzeit-Einblicke zu steigern.

Entwickelt für schnelle Entscheidungen und Resilienz

Lösungen für die Lieferkettenplanung spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Entscheidungsqualität, der unternehmensweiten Abstimmung von Plänen und der Ermöglichung schnellerer Reaktionen auf Störungen.

OMP unterstützt Unternehmen dabei, Komplexität in schnellere, fundiertere und widerstandsfähigere Entscheidungen umzuwandeln.

Holen Sie sich Ihr Exemplar des Gartner® Critical Capabilities-Berichts (https://pr.report/l6hv)

Holen Sie sich Ihr Exemplar des Gartner® Magic Quadrant-Berichts (https://pr.report/l6hw)

Anfragen zu Lösungen und Produkten

Kontaktieren Sie OMP (https://pr.report/l6hx)

+32 3 650 22 11

Medienanfragen

Kira Perdue (Carabiner)

Gartner, Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries, Julia von Massow, Eva Dawkins, Jan Snoeckx, Buse Aras, Joe Graham, Pia Orup Lund, 18. März 2026

Gartner, Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries, Pia Orup Lund, Joe Graham, Buse Aras, Jan Snoeckx, Eva Dawkins, Julia von Massow, 18. März 2026

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Publikationen geben die Meinungen der Gartner-Organisation für Geschäfts- und Technologieeinblicke wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

QUELLE: OMP

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84018

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84018&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.