Israel fängt Gaza-Hilfsflotte vor griechischer Küste ab

Athen, 30. ⁠Apr (Reuters) - Israelische Soldaten haben in internationalen Gewässern vor der Küste Griechenlands eine Flotte von Hilfsschiffen auf dem Weg in den Gazastreifen abgefangen. Der Vorfall ereignete sich den Organisatoren zufolge am späten Mittwochabend Hunderte Kilometer vom Gazastreifen entfernt nahe der Halbinsel Peloponnes. Die Aktivisten verurteilten das ‌Vorgehen am Donnerstag als "Piraterie". Es zeige, dass Israel völlig ungestraft weit über seine eigenen Grenzen hinaus agieren könne, hieß es in einer Mitteilung.

Das israelische Außenministerium wies die Vorwürfe ⁠zurück und ⁠bezeichnete die Organisatoren als "professionelle Provokateure". Die Streitkräfte hätten im Einklang mit dem Völkerrecht gehandelt. Wegen der großen Zahl an Schiffen und der Gefahr einer Eskalation sei ein frühzeitiges Eingreifen erforderlich gewesen, um den Bruch einer rechtmäßigen Blockade zu verhindern, teilte das Ministerium mit.

Auf von den Organisatoren veröffentlichten Videoaufnahmen war zu sehen, wie israelische Soldaten ein Schiff ‌enterten und Besatzungsmitglieder, die Rettungswesten trugen, mit erhobenen Händen ‌abführten. Der griechische Regierungssprecher Pavlos Marinakis bestätigte, dass 55 Schiffe etwa 50 Seemeilen (rund 90 Kilometer) vor der Küste in Richtung Kreta unterwegs gewesen seien. Sie seien von israelischen Kriegsschiffen und der ⁠griechischen Küstenwache überwacht worden.

HILFSGÜTER REICHEN NACH WIE VOR NICHT AUS

Die Besatzungen von 17 Schiffen befänden ‌sich wohlbehalten an Bord der israelischen Kriegsschiffe, ⁠sagte Marinakis. Die Regierung in Athen sei vorab nicht über den Einsatz informiert worden, der außerhalb der griechischen Hoheitsgewässer stattgefunden habe. Die Türkei verurteilte das Abfangen als klaren Verstoß gegen das Völkerrecht und kündigte an, die Flotte zu ‌unterstützen.

Die Schiffe sind Teil der sogenannten "Global-Sumud"-Flotte, die ⁠am 12. April in Barcelona in See ⁠gestochen war, um die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Bereits im vergangenen Oktober hatte das israelische Militär eine Flotte derselben Organisation gestoppt und dabei mehr als 450 Teilnehmer festgenommen, darunter die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Israel kontrolliert alle Zugänge zum Gazastreifen, weist jedoch Vorwürfe zurück, die Versorgung der rund zwei Millionen Einwohner zu blockieren. Palästinensern und internationalen Hilfsorganisationen zufolge reichen die Hilfslieferungen weiterhin nicht aus. Dies gelte trotz einer im Oktober vereinbarten Waffenruhe, die Garantien für mehr Hilfsgüter vorsah.

(Bericht von Menna Alaa ⁠El Din und Muhammad Al Gebaly, Mitarbeit Hatem Maher, Angeliki Koutantou, Renee Maltezou und Tuvan GumrukcuBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)