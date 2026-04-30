KORREKTUR/Talanx steigert Gewinn überraschend stark - Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr
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(Berichtigt wird in der Meldung vom 29. April, 19.00 Uhr im dritten Satz die Analystenerwartung. Sie lag bei 673 rpt 673 Millionen Euro.)

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat den Gewinn im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Das vorläufige Konzernergebnis habe sich von 604 Millionen Euro im Vorjahr auf 774 Millionen erhöht, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Hannover mit. Analysten hatten laut dem Konzern im Schnitt nur mit 673 Millionen gerechnet. Auf Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent zu.

Der Versicherungsumsatz dürfte im ersten Quartal bei 12,1 Milliarden Euro liegen, hieß es weiter. Das entspreche währungsbereinigt zum Vorjahresquartal einer Steigerung um etwa drei Prozent.

An der Prognose für das laufende Geschäftsjahr halte der Konzern fest. Dabei dürfte 2026 in etwa ein Konzernergebnis von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Hierbei werde erwartet, dass Großschäden das dafür vorgesehene Budget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.

Die vollständigen Ergebnisse sollen am 13. Mai veröffentlicht werden./jha/jsl/stw/stk

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