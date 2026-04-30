Leclanché SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Leclanché SA gibt die Verlängerung der Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 bekannt und veröffentlicht ungeprüfte Kennzahlen für 2025



30.04.2026 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. April, 2026 -

Mit Entscheid vom 29. April 2026 hat die SIX Exchange Regulation AG eine Verlängerung der Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 der

Leclanché SA

(SIX: LECN) (

«Leclanché»

oder die

«Gesellschaft»

) bis zum 31. Mai 2026 genehmigt.

Leclanché sah sich bei der Fertigstellung des Geschäftsberichts 2025 mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, insbesondere:

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Chief Financial Officer per 30. November 2025 wurde die Finanzabteilung der Gesellschaft bis Ende März 2026 durch ein renommiertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen unterstützt. Mit Wirkung zum 1. März 2026 wurde Jens Emrich zum Chief Financial Officer ernannt. Diese Übergangsphase erfolgte in einem finanziell anspruchsvollen Umfeld und erforderte zusätzliche Zeit, um eine umfassende Übergabe sowie die ordnungsgemässe Konsolidierung und Überprüfung der Finanzinformationen im Rahmen des Jahresabschlussprozesses sicherzustellen.

Darüber hinaus setzt die Gesellschaft derzeit die Umwandlung eines Teils ihrer ausstehenden Verbindlichkeiten in Eigenkapital um, wie dies von ihren Abschlussprüfern vor der Finalisierung der Jahresrechnung 2025 verlangt wurde. Aufgrund der Vielzahl der beteiligten Parteien konnte diese Umwandlung nicht innerhalb des ursprünglich vorgesehenen Zeitplans abgeschlossen werden; der Abschluss wird jedoch in Kürze erwartet. Die Fertigstellung dieser Debt-to-Equity-Umwandlung – neben weiteren Faktoren – führte ebenfalls zu einer Verzögerung im Abschlussprozess sowohl der konsolidierten Abschlüsse als auch der Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften.

Die Gesellschaft arbeitet weiterhin gemeinsam mit ihren Abschlussprüfern und dem Verwaltungsrat an der Finalisierung der noch offenen Punkte und ist zuversichtlich, den Geschäftsbericht 2025 bis spätestens 31. Mai 2026 veröffentlichen zu können.

Leclanché veröffentlicht zudem ihre ungeprüften wichtigsten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025: Im Jahr 2025 belief sich der konsolidierte Umsatz auf CHF 23,1 Millionen, wovon CHF 22,4 Millionen auf Kundenumsätze entfielen, was einem Anstieg von CHF 5,0 Millionen bzw. rund 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Gesellschaft verzeichnete ein ungeprüftes EBIT von CHF (65,3) Millionen und ein EBITDA von CHF (57,7) Millionen, was zu einem ungeprüften Jahresverlust von CHF (72,9) Millionen führte. Auf konsolidierter Basis wurde das Jahresergebnis wesentlich durch eine einmalige Wertminderung in Höhe von CHF 7,6 Millionen im Zusammenhang mit dem Projekt St. Kitts beeinflusst.

Per 31. Dezember 2025 belief sich die Bilanzsumme auf CHF 92,1 Millionen gegenüber CHF 108,9 Millionen im Vorjahr. Das Eigenkapital betrug CHF (16,9) Millionen.

Mit Entscheid vom 29. April 2026 hat die SIX Exchange Regulation AG Leclanché verpflichtet, den folgenden Auszug in die vorliegende Ad-hoc-Mitteilung aufzunehmen:

Die vorübergehende Befreiung von der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 sowie dessen Einreichung bei der SIX Exchange Regulation AG bis spätestens 31. Mai 2026 wird unter folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgenden Bedingungen (lit. b) gewährt:

a. Die SIX Exchange Regulation AG wird den Handel mit den Namenaktien der Leclanché SA gemäss Art. 57 des Kotierungsreglements [KR] in der Regel kurzfristig aussetzen, falls der Geschäftsbericht 2025 nicht gemäss den Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität (Art. 53 KR in Verbindung mit der Richtlinie betreffend Ad-hoc-Publizität [DAH]) veröffentlicht und nicht bis spätestens Sonntag, 31. Mai 2026, 23:59 Uhr CET, bei der SIX Exchange Regulation AG eingereicht wird.

b. Leclanché SA ist verpflichtet, bis spätestens Donnerstag, 30. April 2026, 07:30 Uhr CET, eine Mitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität über diesen Entscheid zu veröffentlichen. Diese Mitteilung muss enthalten:

die unveränderte Wiedergabe von Ziffer I dieses Entscheids an prominenter Stelle;

die Gründe für das Gesuch der Emittentin um Fristerstreckung zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 und dessen Einreichung bei der SIX Exchange Regulation AG;

die ungeprüften Kennzahlen, die die Emittentin üblicherweise veröffentlicht, insbesondere Nettoumsatz, EBITDA, EBIT, Jahresgewinn/-verlust, Bilanzsumme sowie Eigenkapital im Zusammenhang mit dem Jahresergebnis 2025.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

info@leclanche.com

oder besuchen Sie

www.leclanche.com

.

# # #

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Medienkontakte:



Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail:

Schweiz / Europa:Thierry MeyerT: +41 (0) 79 785 35 81E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: Deutschland:Christoph MillerT: +49 (0) 711 947 670E-Mail: leclanche@sympra.de

Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: Ansprechpartner für Investoren:Pierre BlancT: +41 (0) 24 424 65 00E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com ISIN: CH0110303119, CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2318428

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2318428 30.04.2026 CET/CEST