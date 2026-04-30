Macron wechselt Stabschef aus - Moulin könnte Zentralbankchef werden

Reuters · Uhr
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Paris, 30. ⁠Apr (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron tauscht seinen Stabschef Emmanuel Moulin aus und ebnet damit womöglich den Weg für dessen Ernennung zum Zentralbankchef. Der 57-jährige Moulin wird ‌seit geraumer Zeit als Anwärter für diesen Posten gehandelt. Amtsinhaber Francois Villeroy de Galhau hat angekündigt, im ⁠Juni ⁠und damit mehr als ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit zurückzutreten. Moulins Position im französischen Präsidialamt endet am 4. Mai, wie aus dem Amtsblatt hervorgeht. Er wird durch Pierre-Andre Imbert ersetzt, einen Vertrauten ‌Macrons. Das Präsidialamt reagierte am Donnerstag ‌zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Zentralbankchef Villeroy hatte seinen Rücktritt Anfang Februar in einem Brief an ⁠die Mitarbeiter der Zentralbank bekannt gegeben. Er erklärte, er ‌verlasse die Banque de France, ⁠um eine katholische Stiftung zu leiten, die sich für benachteiligte Jugendliche und Familien einsetzt. Villeroy betonte, er habe die Rücktrittsentscheidung aus freien Stücken ‌getroffen. Hätte er seine ⁠volle Amtszeit bis Ende ⁠Oktober 2027 ausgeschöpft, hätte die Nachfolgefrage nicht mehr in den Händen Macrons gelegen. Denn im Frühjahr 2027 wird in Frankreich ein neuer Staatspräsident gewählt. In Umfragen werden dem rechten Rassemblement National Chancen eingeräumt, den nächsten Staatschef zu stellen.

(Bericht von Michel Rose, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Jörn Poltz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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