Merz: Ohne Gesundheitsreform würde Belastung für Versicherte viel stärker steigen

Berlin, 30. ⁠Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Reform der gesetzlichen Krankenkassen gegen Kritik verteidigt. "Wenn wir sie nicht gemacht hätten, wären zum nächsten 1. Januar die Beiträge ‌für die gesetzliche Krankenversicherung um einen Prozentpunkt gestiegen, im nächsten Jahr um einen weiteren", sagte er ⁠am Donnerstag ⁠bei einem von Lokalzeitungen organisierten Bürgerdialog in Salzwedel. Ein Prozentpunkt Beitragssatzanhebung würde aber Mehrkosten von 20 Milliarden Euro für Beschäftigte und Betriebe bedeuten.

Deshalb sei die Kritik an der Reform falsch, die ‌das Bundeskabinett am Mittwoch gebilligt hatte, ‌sagte Merz. Die Regierung habe die Lasten fair verteilt - "ein Drittel die Versicherten, ein Drittel die Leistungserbringer und ⁠ein Drittel alle übrigen", sagte er mit Blick auf ‌Ärzte, Krankenkassen, Krankenhäuser und ⁠Pharmaindustrie. "Das heißt, das ist eine Reform, zu der jeder einen Beitrag leisten muss. Jeder", fügte Merz hinzu.

Das Kabinett hatte am Mittwoch ein Bündel ‌an Einsparungen und ⁠Mehreinnahmen beschlossen, die das erwartete ⁠Defizit von 15 Milliarden Euro im kommenden Jahr bei den gesetzlichen Kassen ausgleichen sollen. Die Regierung spricht von Maßnahmen in einem Volumen von 16,3 Milliarden Euro. Danach gab es Kritik von Bundesländern, aus der Wirtschaft sowie Patienten- und Ärzteverbänden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)