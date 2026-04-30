Messerattacke in London - Pro-iranische Gruppe bekennt sich

London, 30. ⁠Apr (Reuters) - Ein 45-jähriger britischer Staatsbürger hat am Mittwoch im Londoner Stadtteil Golders Green, einem Viertel mit großer jüdischer Gemeinde, gezielt zwei jüdische Männer mit einem Messer attackiert. Der Mann sei die Straße ‌entlang gerannt und habe dabei Juden angegriffen, teilte die Metropolitan Police mit. Die Opfer im Alter von 76 und 34 ⁠Jahren schweben ⁠nicht in Lebensgefahr. Der Angreifer wurde nach Attacken auf Polizeibeamte mit einem Elektroschocker überwältigt. Die Behörden stufen die Tat als mutmaßlichen Terrorakt ein.

Nach Angaben von Polizeichef Mark Rowley war der Verdächtige bereits wegen schwerer Gewalttaten und psychischer Erkrankungen bekannt. Die ‌Ermittler prüfen zudem eine Verbindung zu einem ‌weiteren Vorfall in Südost-London am selben Tag. Die pro-iranische Organisation Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI) reklamierte die Tat für sich. Diese Gruppe hatte ⁠sich bereits zu mehreren Brandanschlägen in London und Europa bekannt. Rowley ‌erklärte, die Polizei untersuche, ob Personen ⁠von ausländischen Organisationen für Gewalttaten bezahlt würden.

Am Tatort forderte eine Menschenmenge Rowleys Rücktritt mit Rufen wie "Sie haben versagt". Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog warnte, es sei gefährlich ‌geworden, sich in London als ⁠Jude zu erkennen zu geben. Premierminister ⁠Keir Starmer versprach zusätzliche Mittel für die Sicherheit jüdischer Einrichtungen. London hatte erst am Dienstag den iranischen Botschafter wegen "inakzeptabler" Äußerungen einbestellt. Im vergangenen Monat nahm die Polizei mehr als 24 Personen im Zusammenhang mit Angriffen auf jüdische Ziele fest, darunter Brandstiftungen an Krankenwagen in jüdischen Vierteln.

(Bericht von Sarah Young, Sam Tabahriti, Michael Holden, Muvija M und Natalia Bueno Rebolledo. ⁠Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)