Wall Street

Nasdaq dank Big Tech kurz auf Rekordhoch - Dow legt zu

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

Die großen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von satten Kursgewinnen der Tech-Giganten Amazon , Alphabet und Qualcomm. Nach dem Rekordhoch gab der Index die Gewinne aber rasch wieder ab, zuletzt trat der Nasdaq 100 mit 27.192 Zählern quasi auf der Stelle.

Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,6 Prozent auf 49.142 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 7.147 Punkte.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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Einstellungen
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US Tech 100
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NASDAQ 100
Dow
NASDAQ
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Amazon
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Alphabet A
Qualcomm

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