Ölpreise ziehen erneut an - Dax startet tiefer in den Handel

Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden Inflationsrisiken werden mögliche Zinsanhebungen nun stärker in den Überlegungen der Marktteilnehmer berücksichtigt. Dies drückt auch den Dax weiter nach unten. Der Broker IG taxierte ihn eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 1,1 Prozent tiefer auf 23.683 Punkte. Das charttechnische Bild trübt sich weiter ein.

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USA: Nur Nasdaq im Plus

Die immer mehr schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed hat am Mittwoch die US-Börsen gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial lotete im Verlauf des Handels den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen aus. Am Ende stand für den Leitindex ein Abschlag von 0,57 Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Minus von 0,04 Prozent aus dem Handel. Besser als der Dow und der S&P 500 schlug sich die technologielastige Börse Nasdaq. Der Nasdaq 100 stieg um 0,58 Prozent. Hier sorgten der Chip-Produzent NXP Semiconductor und der Festplattenhersteller Seagate für gute Stimmung und Kurs-Rallys. Die US-Notenbank Fed tastete die Leitzinsspanne wie erwartet nicht an. Bereits auf ihren beiden vorherigen Sitzungen hatte die Notenbank die Leitzinsen nicht verändert. Der in Kürze abtretende Chef Jerome Powell betonte die mit dem Iran-Krieg verbundenen inflationären Risiken. Die Lage im Nahen Osten sorge für große Unsicherheit.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.141 - 0,05 Prozent S&P 500 7.138 - 0,49 Prozent Nasdaq 24.663 - 0,90 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Kräftig steigende Ölpreise im Zuge der Unsicherheit im Iran-Krieg belasteten die Stimmung. In Tokio ging es mit dem japanischen Leitindex Nikkei 225 nach der Feiertagsruhe am Vortag zulezt um rund 1,4 Prozent nach unten.

Auch die Indizes in China und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gaben nach. Der Hang Seng in Hongkong büßte im späten Handel 1,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen gab deutlich moderater um 0,1 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.210 - 1,40 Prozent Hang Seng 26.111 - 1,40 Prozent CSI 300 4.808 - 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,45 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,09 + 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,43 + 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 123,60 USD + 5,57 Dollar WTI 110,02 USD + 4,55 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEICO AUF 25 (28) EUR - 'HOLD'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 90 (89) EUR - 'OUTPERFORM'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 74 (63) EUR - 'NEUTRAL'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT THYSSENKRUPP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 14,50 (11) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 65 (64) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 265 (274) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 72 (70) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 75 (63) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)