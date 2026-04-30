Vorbörse 30.04.2026

Ölpreise ziehen erneut an - Dax startet tiefer in den Handel

onvista · Uhr
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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden Inflationsrisiken werden mögliche Zinsanhebungen nun stärker in den Überlegungen der Marktteilnehmer berücksichtigt. Dies drückt auch den Dax weiter nach unten. Der Broker IG taxierte ihn eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 1,1 Prozent tiefer auf 23.683 Punkte. Das charttechnische Bild trübt sich weiter ein.

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USA: Nur Nasdaq im Plus

Die immer mehr schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed hat am Mittwoch die US-Börsen gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial lotete im Verlauf des Handels den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen aus. Am Ende stand für den Leitindex ein Abschlag von 0,57 Prozent zu Buche.

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Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Minus von 0,04 Prozent aus dem Handel. Besser als der Dow und der S&P 500 schlug sich die technologielastige Börse Nasdaq. Der Nasdaq 100 stieg um 0,58 Prozent. Hier sorgten der Chip-Produzent NXP Semiconductor und der Festplattenhersteller Seagate für gute Stimmung und Kurs-Rallys. Die US-Notenbank Fed tastete die Leitzinsspanne wie erwartet nicht an. Bereits auf ihren beiden vorherigen Sitzungen hatte die Notenbank die Leitzinsen nicht verändert. Der in Kürze abtretende Chef Jerome Powell betonte die mit dem Iran-Krieg verbundenen inflationären Risiken. Die Lage im Nahen Osten sorge für große Unsicherheit.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.141- 0,05 Prozent
S&P 5007.138- 0,49 Prozent
Nasdaq 24.663- 0,90 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Kräftig steigende Ölpreise im Zuge der Unsicherheit im Iran-Krieg belasteten die Stimmung. In Tokio ging es mit dem japanischen Leitindex Nikkei 225 nach der Feiertagsruhe am Vortag zulezt um rund 1,4 Prozent nach unten.

Auch die Indizes in China und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gaben nach. Der Hang Seng in Hongkong büßte im späten Handel 1,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen gab deutlich moderater um 0,1 Prozent nach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22559.210- 1,40 Prozent
Hang Seng26.111- 1,40 Prozent
CSI 3004.808- 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,45- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,09+ 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,43+ 0,09 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1661- 0,31  Prozent
Dollar in Yen160,52+ 0,45 Prozent
Euro in Yen187,19+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent123,60 USD+ 5,57 Dollar
WTI110,02 USD+ 4,55 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEICO AUF 25 (28) EUR - 'HOLD'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 90 (89) EUR - 'OUTPERFORM'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 74 (63) EUR - 'NEUTRAL'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT THYSSENKRUPP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 14,50 (11) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 65 (64) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 265 (274) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 72 (70) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 75 (63) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Deutsche Bank
Eurokurs (Euro / Dollar)
M
MSCI World
N
Nikkei
Thyssenkrupp
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ö
Ölpreis WTI
DWS Group
Deutsche Börse
Siltronic
Scout24
Symrise
Dow
Euro / Yen (Yenkurs)
Citigroup
H
Hang Seng
1&1
Steico
D
DAX (Kursindex)
Zeal Network
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
IG Group Holdings
Deutsche Börse ADR

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