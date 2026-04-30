OMV verbucht Gewinnrückgang - Nahost-Konflikt belastet Förderung

Wien, 30. ⁠Apr (Reuters) - Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat im ersten Quartal operativ besser abgeschnitten als erwartet, beim bereinigten Überschuss jedoch enttäuscht. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (CCS Ebit) sank um zwölf Prozent ‌auf 1,02 Milliarden Euro, wie OMV am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit 1,00 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Überschuss schrumpfte um ⁠22 Prozent ⁠auf 323 Millionen Euro und verfehlte damit die Prognosen von knapp 400 Millionen. Ein Buchgewinn aus der Neuausrichtung des Chemiegeschäfts trieb den unbereinigten Nettogewinn dagegen auf 1,49 Milliarden Euro (Vorjahr: 143 Millionen).

Im Tagesgeschäft belasteten gesunkene Gaspreise zu Jahresbeginn und ein geringerer Absatz. ‌Der Umsatz fiel um sechs Prozent ‌auf 5,85 Milliarden Euro. Zudem drosselte der Nahost-Konflikt die Öl- und Gasproduktion um sieben Prozent auf 288.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d). Das ⁠Ergebnis der Energiesparte brach auf 723 Millionen Euro von zuvor 910 ‌Millionen Euro ein. Als Stütze ⁠erwies sich das Chemiegeschäft, das seinen operativen Gewinn dank gestiegener Kunststoff-Margen auf 245 Millionen Euro nahezu verdoppelte.

Für das Gesamtjahr schraubte OMV die Erwartungen an den Ölpreis massiv nach ‌oben, rechnet aber wegen der ⁠Nahost-Spannungen mit weniger Förderung. Der ⁠Konzern geht nun von einem Brent-Ölpreis von 85 bis 95 Dollar je Barrel aus (bisher: 65 Dollar). Die Gesamtproduktion dürfte auf 280.000 bis 290.000 boe/d sinken. OMV unterstellt dabei, dass die Beschränkungen in der Straße von Hormus noch vor Ende des ersten Halbjahres enden. Wegen einer Milliarden-Finanzspritze für das Gemeinschaftsunternehmen Borouge stieg die Verschuldungsquote auf 17 Prozent.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, ⁠redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)