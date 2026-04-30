US-Zollrückzahlungen helfen

Opel-Mutter Stellantis verdreifacht Gewinn

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-Mobilität
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Quelle: HJBC/Shutterstock.com

Mailand, ⁠30. Apr (Reuters) - Eine anziehende Nachfrage hat Stellantis zu einem überraschend deutlichen Gewinnsprung verholfen. Der bereinigte operative Gewinn habe sich auf 960 Millionen Euro nahezu ‌verdreifacht, teilte der französisch-italienische Autobauer am Donnerstag mit. Analysten hatten mit 568 Millionen Euro gerechnet. "Die Modelle, ⁠die ⁠wir 2025 auf den Markt gebracht haben, wurden gut angenommen", sagte Konzernchef Antonio Filosa. "Wir sind zuversichtlich, dass die für 2026 geplanten zehn neuen Fahrzeuge an diesen Erfolg anknüpfen werden."

Der Hauptgrund ‌für den Gewinnsprung sind die vom ‌Obersten Gerichtshof der USA gekippten Einfuhrzölle von Präsident Donald Trump. Stellantis verbuchte daraufhin im ersten Quartal ⁠erwartete Rückzahlungen im Volumen von 400 Millionen Euro. ‌Die US-Rivalen General Motors (GM) ⁠und Ford rechnen mit Erstattungen in Höhe von 500 Millionen und 1,3 Milliarden Dollar.

Stellantis rechnet für das Gesamtjahr weiterhin mit einem Umsatzwachstum ‌im mittleren einstelligen ⁠Prozentbereich. Die operative Gewinnmarge ⁠werde sich voraussichtlich im unteren einstelligen Bereich bewegen. Im vergangenen Jahr hatte die Opel-Mutter wegen milliardenschwerer Abschreibungen auf die Elektromobilität einen Nettoverlust von mehr als 22 Milliarden Euro verzeichnet.

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