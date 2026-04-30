Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

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Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity
Research GmbH

30.04.2026 / 13:07 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics
Inc

     Company Name:                Cardiol Therapeutics Inc
     ISIN:                        CA14161Y2006

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        30.04.2026
     Target price:                USD 7.50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol
Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated
his BUY rating and maintained his USD 7.50 price target.

Abstract:
Cardiol has announced further expansion of its network for the ongoing Phase
III MAVERIC trial in recurrent pericarditis (RP) in the US, with up to seven
additional clinical centres planned for activation, bringing the total US
site count to ~25. Enrolment has reached 75% (vs 50% at the January update),
with management reiterating the Q2/26 full-enrolment target while
introducing limited flexibility into Q3/26 to accommodate patient inflow
from newly activated sites. The network includes some of the most prominent
cardiovascular research institutions in the US: Cleveland Clinic, three Mayo
Clinic campuses, Massachusetts General Hospital, Columbia
University-NewYork-Presbyterian, NYU Langone Health, Lenox Hill
Hospital/Northwell Health, Northwestern and Houston Methodist Hospital. In
our view, the willingness of centres of this calibre to participate in
MAVERIC as well as the addition of others at an advanced enrolment stage is
a meaningful credibility signal: these institutions carry their own
scientific reputation and their participation reflects genuine investigator
conviction in both the therapeutic rationale and the unmet need in RP. The
broader site footprint also enhances the geographic and institutional
diversity of the dataset, a constructive attribute ahead of NDA submission.
Assuming 24-week follow-up from full enrolment, we continue to model a Q4/26
headline data readout as our base case, with Q1/27 a manageable downside
scenario should full enrolment extend into Q3/26. The MAVERIC readout
remains, in our view, the primary value inflection point for the stock over
the next 12 months. Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy
rating and USD 7.50 price target, implying upside of >470%.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics
Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 7,50.

Zusammenfassung:
Cardiol hat eine weitere Ausweitung seines Netzwerks für die laufende
Phase-III-Studie MAVERIC zur Behandlung der rezidivierenden Perikarditis
(RP) in den USA angekündigt; dabei ist die Einbindung von bis zu sieben
weiteren klinischen Zentren geplant, wodurch sich die Gesamtzahl der
Standorte in den USA auf etwa 25 erhöht. Die Rekrutierung hat 75% erreicht
(gegenüber 50% im Januar-Update), wobei das Management das Ziel der
vollständigen Rekrutierung bis zum 2. Quartal 2026 bekräftigt und
gleichzeitig eine begrenzte Flexibilität für das 3. Quartal 2026 einführt,
um den Patientenzustrom aus neu aktivierten Standorten zu berücksichtigen.
Zum Netzwerk gehören einige der renommiertesten kardiovaskulären
Forschungseinrichtungen der USA: die Cleveland Clinic, drei Standorte der
Mayo Clinic, das Massachusetts General Hospital, die Columbia
University-NewYork-Presbyterian, NYU Langone Health, das Lenox Hill
Hospital/Northwell Health, die Northwestern University und das Houston
Methodist Hospital. Unserer Ansicht nach ist die Bereitschaft von Zentren
dieses Kalibers, an MAVERIC teilzunehmen, sowie die Hinzunahme weiterer
Zentren in einem fortgeschrittenen Rekrutierungsstadium ein bedeutendes
Glaubwürdigkeitssignal: Diese Einrichtungen verfügen über einen eigenen
wissenschaftlichen Ruf, und ihre Teilnahme spiegelt die echte Überzeugung
der Forscher sowohl hinsichtlich der therapeutischen Begründung als auch des
ungedeckten Bedarfs bei RP wider. Die größere Standortpräsenz verbessert
zudem die geografische und institutionelle Vielfalt des Datensatzes, was im
Vorfeld der NDA-Einreichung ein konstruktives Merkmal darstellt. Unter der
Annahme einer Nachbeobachtungszeit von 24 Wochen ab vollständiger
Rekrutierung gehen wir in unserem Basisszenario weiterhin von einer
Veröffentlichung der ersten Daten im 4. Quartal 2026 aus, wobei das 1.
Quartal 2027 ein realistisches Abwärtsszenario darstellt, falls sich der
Abschluss der Rekrutierung bis ins 3. Quartal 2026 verzögern sollte. Die
Bekanntgabe der MAVERIC-Ergebnisse bleibt unserer Ansicht nach der
wichtigste Wertwendepunkt für die Aktie in den nächsten 12 Monaten. Auf der
Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung
und unser Kursziel von USD 7,50, was ein Aufwärtspotenzial von >470 %
impliziert.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8ed0f93b67b5b5a8c3618399a52431a6

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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