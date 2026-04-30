Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

^ Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity Research GmbH 30.04.2026 / 13:07 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics Inc Company Name: Cardiol Therapeutics Inc ISIN: CA14161Y2006 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 30.04.2026 Target price: USD 7.50 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 7.50 price target. Abstract: Cardiol has announced further expansion of its network for the ongoing Phase III MAVERIC trial in recurrent pericarditis (RP) in the US, with up to seven additional clinical centres planned for activation, bringing the total US site count to ~25. Enrolment has reached 75% (vs 50% at the January update), with management reiterating the Q2/26 full-enrolment target while introducing limited flexibility into Q3/26 to accommodate patient inflow from newly activated sites. The network includes some of the most prominent cardiovascular research institutions in the US: Cleveland Clinic, three Mayo Clinic campuses, Massachusetts General Hospital, Columbia University-NewYork-Presbyterian, NYU Langone Health, Lenox Hill Hospital/Northwell Health, Northwestern and Houston Methodist Hospital. In our view, the willingness of centres of this calibre to participate in MAVERIC as well as the addition of others at an advanced enrolment stage is a meaningful credibility signal: these institutions carry their own scientific reputation and their participation reflects genuine investigator conviction in both the therapeutic rationale and the unmet need in RP. The broader site footprint also enhances the geographic and institutional diversity of the dataset, a constructive attribute ahead of NDA submission. Assuming 24-week follow-up from full enrolment, we continue to model a Q4/26 headline data readout as our base case, with Q1/27 a manageable downside scenario should full enrolment extend into Q3/26. The MAVERIC readout remains, in our view, the primary value inflection point for the stock over the next 12 months. Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy rating and USD 7.50 price target, implying upside of >470%. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 7,50. Zusammenfassung: Cardiol hat eine weitere Ausweitung seines Netzwerks für die laufende Phase-III-Studie MAVERIC zur Behandlung der rezidivierenden Perikarditis (RP) in den USA angekündigt; dabei ist die Einbindung von bis zu sieben weiteren klinischen Zentren geplant, wodurch sich die Gesamtzahl der Standorte in den USA auf etwa 25 erhöht. Die Rekrutierung hat 75% erreicht (gegenüber 50% im Januar-Update), wobei das Management das Ziel der vollständigen Rekrutierung bis zum 2. Quartal 2026 bekräftigt und gleichzeitig eine begrenzte Flexibilität für das 3. Quartal 2026 einführt, um den Patientenzustrom aus neu aktivierten Standorten zu berücksichtigen. Zum Netzwerk gehören einige der renommiertesten kardiovaskulären Forschungseinrichtungen der USA: die Cleveland Clinic, drei Standorte der Mayo Clinic, das Massachusetts General Hospital, die Columbia University-NewYork-Presbyterian, NYU Langone Health, das Lenox Hill Hospital/Northwell Health, die Northwestern University und das Houston Methodist Hospital. Unserer Ansicht nach ist die Bereitschaft von Zentren dieses Kalibers, an MAVERIC teilzunehmen, sowie die Hinzunahme weiterer Zentren in einem fortgeschrittenen Rekrutierungsstadium ein bedeutendes Glaubwürdigkeitssignal: Diese Einrichtungen verfügen über einen eigenen wissenschaftlichen Ruf, und ihre Teilnahme spiegelt die echte Überzeugung der Forscher sowohl hinsichtlich der therapeutischen Begründung als auch des ungedeckten Bedarfs bei RP wider. Die größere Standortpräsenz verbessert zudem die geografische und institutionelle Vielfalt des Datensatzes, was im Vorfeld der NDA-Einreichung ein konstruktives Merkmal darstellt. Unter der Annahme einer Nachbeobachtungszeit von 24 Wochen ab vollständiger Rekrutierung gehen wir in unserem Basisszenario weiterhin von einer Veröffentlichung der ersten Daten im 4. Quartal 2026 aus, wobei das 1. Quartal 2027 ein realistisches Abwärtsszenario darstellt, falls sich der Abschluss der Rekrutierung bis ins 3. Quartal 2026 verzögern sollte. Die Bekanntgabe der MAVERIC-Ergebnisse bleibt unserer Ansicht nach der wichtigste Wertwendepunkt für die Aktie in den nächsten 12 Monaten. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD 7,50, was ein Aufwärtspotenzial von >470 % impliziert. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. 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