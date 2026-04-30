Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 30.04.2026 / 14:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.04.2026 Kursziel: 12,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Roadshow-Feedback: Transformation zum kapitalmarktorientierten Unternehmen mit visiblem Cashflow-Profil Die von uns begleitete Roadshow der Ernst Russ AG (Frankfurt, München, Augsburg, Hamburg & digitale Meetings) markiert u.E. einen Meilenstein in der Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt. Mit über 60 kontaktierten Investoren (plus zahlreichen Gesprächen im Rahmen der Metzler Small Cap Days und der MKK) signalisiert das Management eine deutliche Steigerung der Kapitalmarktaktivität. Ernst Russ transformiert sich vom opportunistischen Player zu einem investierbaren, transparenten und diversifizierten Schifffahrtsunternehmen mit Fokus auf visible langjährige FCFs. Expansion aus einer starken Ausgangsposition und zunehmende Visibilität: Mit dem Zukauf zweier langfristig vercharterter Multipurpose-Schiffe und dem Erwerb von vier ebenfalls langfristig vercharterten Tankerneubauten (siehe Comment vom 17.04.2026) leitete das Management jüngst eine weitere Stufe der Unternehmenstransformation ein. Durch eine geschickte Diversifizierung über verschiedene Schiffsklassen und eine Strategie der langfristigen Vercharterung bietet Ernst Russ zukünftig eine für die Branche ungewöhnlich hohe Ergebnisvisibilität. Das von der Flotte generierte Cashflow-Profil soll die Zyklik des Marktes effektiv abfedern. Dank einer kerngesunden Bilanz und dem Zugang zu attraktiven, langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten ist Ernst Russ hervorragend aufgestellt, um die Flotte in tendenziell 'unterbauten' Schiffklassen zu erweitern und das Risikoprofil dabei deutlich zu verbessern. So unterliegen beispielsweise die Assetklassen 'Container' und 'Tanker' sehr unterschiedlichen Zyklen und erlauben damit eine deutliche Verbesserung des Risikoprofils der Gruppe. Bewertungslücke zum Substanzwert: Trotz der positiven operativen Entwicklung notiert die Aktie weiterhin mit einem signifikanten Abschlag zum Net Asset Value (NAV). Berücksichtigt man den aktuellen Marktwert des Schiffsportfolios plus den Nettocashbestand, liegt der NAV des Unternehmens auch nach Abzug der entsprechenden Minderheitenanteile bei ca. 520 Mio. EUR. Mit einem Abschlag i.H.v. 47% zum NAV ist die Aktie auch nach dem jüngsten Lauf u.E. fundamental massiv unterbewertet. Das wird auch mit Blick auf den Backlog deutlich, der mittlerweile auf über 650 Mio. USD angestiegen ist und durch die angepeilte weitere Verlängerung der Charterverträge tendenziell anwachsen wird. Allein das 'Abfahren' des aktuellen Charter Backlogs dürfte bereits ein EBITDA von etwa 400 Mio. USD einbringen. Die angestrebte Steigerung des Free Floats verbessert zudem die Handelbarkeit und adressiert die bisherige Kritik der mangelnden Investierbarkeit für institutionelle Anleger. Besonders spannend war u.E. die Diskussion mit Investoren rund um die Motivation des Mehrheitseigentümers, der sich nach dem Generationswechsel offenbar gegen eine Komplettübernahme des unterbewerteten Unternehmens entschieden hat und stattdessen mit dem Managementwechsel die Transformation eingeleitet hat, um die Ernst Russ AG als risikominimierendes, diversifiziertes Standbein innerhalb des Investmentportfolios zu positionieren. Fazit: Das neue Management schreitet rasch auf dem angekündigten Transformationspfad voran und gewinnt zunehmend an Vertrauen am Kapitalmarkt. Wir halten Ernst Russ für ein sehr attraktives Investment im maritimen Infrastrukturbereich und bekräftigen unser Anlageurteil Kaufen mit einem Kursziel von 12,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2e631074a02f246757d19cb1fc512415 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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