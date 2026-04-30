Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

30.04.2026 / 14:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.04.2026
     Kursziel:                  12,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Roadshow-Feedback: Transformation zum kapitalmarktorientierten Unternehmen
mit visiblem Cashflow-Profil

Die von uns begleitete Roadshow der Ernst Russ AG (Frankfurt, München,
Augsburg, Hamburg & digitale Meetings) markiert u.E. einen Meilenstein in
der Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt. Mit über 60 kontaktierten
Investoren (plus zahlreichen Gesprächen im Rahmen der Metzler Small Cap Days
und der MKK) signalisiert das Management eine deutliche Steigerung der
Kapitalmarktaktivität. Ernst Russ transformiert sich vom opportunistischen
Player zu einem investierbaren, transparenten und diversifizierten
Schifffahrtsunternehmen mit Fokus auf visible langjährige FCFs.

Expansion aus einer starken Ausgangsposition und zunehmende Visibilität: Mit
dem Zukauf zweier langfristig vercharterter Multipurpose-Schiffe und dem
Erwerb von vier ebenfalls langfristig vercharterten Tankerneubauten (siehe
Comment vom 17.04.2026) leitete das Management jüngst eine weitere Stufe der
Unternehmenstransformation ein. Durch eine geschickte Diversifizierung über
verschiedene Schiffsklassen und eine Strategie der langfristigen
Vercharterung bietet Ernst Russ zukünftig eine für die Branche ungewöhnlich
hohe Ergebnisvisibilität. Das von der Flotte generierte Cashflow-Profil soll
die Zyklik des Marktes effektiv abfedern. Dank einer kerngesunden Bilanz und
dem Zugang zu attraktiven, langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten ist
Ernst Russ hervorragend aufgestellt, um die Flotte in tendenziell
'unterbauten' Schiffklassen zu erweitern und das Risikoprofil dabei deutlich
zu verbessern. So unterliegen beispielsweise die Assetklassen 'Container'
und 'Tanker' sehr unterschiedlichen Zyklen und erlauben damit eine deutliche
Verbesserung des Risikoprofils der Gruppe.

Bewertungslücke zum Substanzwert: Trotz der positiven operativen Entwicklung
notiert die Aktie weiterhin mit einem signifikanten Abschlag zum Net Asset
Value (NAV). Berücksichtigt man den aktuellen Marktwert des
Schiffsportfolios plus den Nettocashbestand, liegt der NAV des Unternehmens
auch nach Abzug der entsprechenden Minderheitenanteile bei ca. 520 Mio. EUR.
Mit einem Abschlag i.H.v. 47% zum NAV ist die Aktie auch nach dem jüngsten
Lauf u.E. fundamental massiv unterbewertet. Das wird auch mit Blick auf den
Backlog deutlich, der mittlerweile auf über 650 Mio. USD angestiegen ist und
durch die angepeilte weitere Verlängerung der Charterverträge tendenziell
anwachsen wird. Allein das 'Abfahren' des aktuellen Charter Backlogs dürfte
bereits ein EBITDA von etwa 400 Mio. USD einbringen. Die angestrebte
Steigerung des Free Floats verbessert zudem die Handelbarkeit und adressiert
die bisherige Kritik der mangelnden Investierbarkeit für institutionelle
Anleger. Besonders spannend war u.E. die Diskussion mit Investoren rund um
die Motivation des Mehrheitseigentümers, der sich nach dem
Generationswechsel offenbar gegen eine Komplettübernahme des unterbewerteten
Unternehmens entschieden hat und stattdessen mit dem Managementwechsel die
Transformation eingeleitet hat, um die Ernst Russ AG als
risikominimierendes, diversifiziertes Standbein innerhalb des
Investmentportfolios zu positionieren.

Fazit: Das neue Management schreitet rasch auf dem angekündigten
Transformationspfad voran und gewinnt zunehmend an Vertrauen am
Kapitalmarkt. Wir halten Ernst Russ für ein sehr attraktives Investment im
maritimen Infrastrukturbereich und bekräftigen unser Anlageurteil Kaufen mit
einem Kursziel von 12,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2e631074a02f246757d19cb1fc512415

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=8e35c121-4490-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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