Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG):

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG

30.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index

     Unternehmen:              GBC Insider Focus Index
     ISIN:                     DE000SLA2JE2

     Anlass der Studie:        GBC Insider Focus Index (April 2026)
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Niklas Ripplinger, Cosmin Filker

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders
basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und
implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den
Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser
Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins
Portfolio aufgenommen.

GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +88,5 %
GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +70,1 %

Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors'
Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30
Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-,
Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen
Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis)
sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung).

Insider Aktie im Fokus: Heidelberg Materials AG (ISIN: DE0006047004)
Starke Marktposition, klare Strategie 2030

Die Heidelberg Materials AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von
Baustoffen und Baustofflösungen mit Schwerpunkt auf Zement, Zuschlagstoffen
(Sand, Kies, Schotter), Transportbeton sowie Asphalt. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Heidelberg blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück
und ist in mehr als 50 Ländern tätig. Mit einem dichten Netz an
Produktionsstätten und Vertriebseinheiten in Europa, Nordamerika, Asien
sowie ausgewählten Wachstumsmärkten zählt Heidelberg Materials zu den global
dominierenden Akteuren in der Baustoffindustrie. Die Produkte des Konzerns
kommen insbesondere im Infrastruktur- und Wohnungsbau, bei gewerblichen
Bauprojekten sowie im Bereich nachhaltiger Bau- und Modernisierungsmaßnahmen
zum Einsatz. Durch seine vertikal integrierte Wertschöpfungskette, welche
von der Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung fertiger Baustoffe reicht,
verfügt das Unternehmen über eine hohe operative Kontrolle und Flexibilität.

Das Geschäftsmodell der Heidelberg Materials AG ist auf Skaleneffekte,
operative Effizienz und eine konsequente Kostenführerschaft in einem
kapitalintensiven und zyklischen Marktumfeld ausgerichtet. Durch die starke
regionale Diversifikation kann das Unternehmen konjunkturelle Schwankungen
in einzelnen Märkten teilweise ausgleichen und von unterschiedlichen
Infrastrukturzyklen profitieren. Gleichzeitig verfolgt Heidelberg Materials
eine klare Strategie zur Dekarbonisierung seiner Produktion und positioniert
sich zunehmend als Anbieter nachhaltiger Baustofflösungen. Investitionen in
CO-arme Zemente, Kreislaufwirtschaft sowie Technologien zur CO-Abscheidung
und -Speicherung (CCS) sollen langfristig sowohl regulatorischen
Anforderungen gerecht werden als auch neue Wachstumspotenziale erschließen.
Unterstützt wird diese Entwicklung durch globale Megatrends wie
Urbanisierung, steigenden Infrastrukturbedarf und die Transformation hin zu
klimafreundlicher Bauweise, wodurch sich für Heidelberg Materials ein
strukturell attraktives Marktumfeld ergibt.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Heidelberg Materials AG einen
Umsatzanstieg von 1,4% auf 21,46 Mrd. EUR (VJ: 21,16 Mio. EUR) vor allem
aufgrund von Konsolidierungskreisveränderungen. Das EBIT erhöhte sich
deutlich auf 3,11 Mrd. EUR (VJ: 2,77 Mrd. EUR) durch unterproportional
gestiegene Kosten im Vergleich zum Umsatz.

Mit der Strategie 2030 zielt die Heidelberg Materials AG darauf ab, für die
Aktionäre, Kunden und Beschäftigten dauerhafte Werte zu schaffen. Dabei
setzt das Unternehmen auf sechs verschiedene Säulen. Darunter fällt der
Material Impact, das Unique Positioning, der Radical Focus, der Global
Advantage, die Collective Strength sowie die Value Creation. Zudem wurden
ambitionierte Finanzziele für das Jahr 2030 bekanntgegeben. Das Ergebnis des
laufenden Geschäftsbetriebs soll durchschnittlich um 7-10% p.a. gesteigert
werden. Zudem sollen rund 1,3 Mrd. EUR p.a. Investitionen in Sachanlagen
getätigt werden.

Nach den neusten Geschäftszahlen gab es vier Insidersignale bei der
Heidelberg Materials AG. Auf einem Kursniveau um ca. 161EUR - 187,50EUR wurden
Insiderkäufe für etwa 25,8 Mio. EUR getätigt. Dies unterstreicht nochmals die
Zuversicht in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die
Aktie bei 189,90 EUR. Damit bleiben die Aktien der Heidelberg Materials AG in
unserem GBC Insider Focus Index.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=75e279661ca3eeee625e1a989869edb9

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR.
Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 30.04.2026 (08:05 Uhr)
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 30.04.2026 (09:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=efb1c788-445d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2318542 30.04.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberg Materials

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News