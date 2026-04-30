Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

30.04.2026 / 10:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

     Unternehmen:               Nynomic AG
     ISIN:                      DE000A0MSN11

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.04.2026
     Kursziel:                  27,00 EUR (zuvor: 18,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Preview Q1: Solider Jahresauftakt mit Rückkehr in den positiven
Ergebnisbereich erwartet - LayTec als mittelfristiger Treiber

Nynomic wird im Mai die Kennzahlen für Q1 2026 veröffentlichen. Wir erwarten
ein leichtes Umsatzwachstum, was in Kombination mit dem NyFIT-Programm eine
Rückkehr zu einer positiven operativen Marge ermöglichen sollte.

[Tabelle]

Leichtes Wachstum in saisonal schwachem Quartal: Für das saisonal eher
schwache Auftaktquartal erwarten wir einen Umsatz von 21,0 Mio. EUR und
damit ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr (+1,9% yoy). Bereits im
FY- Earnings Call hatte das Management von ersten positiven Signalen
insbesondere im Halbleiter- sowie Life-Science-Bereich berichtet.
Unterstützend werten wir auch die starke Auftragsdynamik bei Aixtron SE im
Optoelektronik-Bereich. Als Anbieter von MOCVD-Anlagen für Verbindungen wie
GaN und InP fungiert Aixtron als wichtiger Frühindikator für die Nachfrage
nach Halbleiter-Messtechnik. Die steigende Investitionstätigkeit der Kunden
sollte sich perspektivisch auch in einer höheren Nachfrage nach Lösungen von
Nynomic niederschlagen, wenngleich dieser Effekt erst mit einem zeitlichen
Verzug von mehreren Quartalen sichtbar wird. Insgesamt werten wir die
verbesserte Branchenstimmung jedoch als positiven Indikator.

Margenerholung durch NyFIT sichtbar: Auf der Ergebnisseite dürfte das
NyFIT-Programm zunehmend Wirkung entfalten. Die annualisierten Einsparungen
von rund 5 Mio. EUR sollten sich im Q1 widerspiegeln und die EBIT-Marge
wieder in den positiven Bereich bringen (MONe: 0,9%; +5,3PP yoy). Mit
steigenden Umsätzen in den kommenden Quartalen erwarten wir eine weitere
Margenverbesserung, getragen von der strukturell hohen Bruttomarge des
Geschäftsmodells. Für das Gesamtjahr gehen wir unverändert von einer
deutlichen Steigerung der EBIT-Marge auf 7,8% aus (+5,6PP yoy).

LayTec als struktureller Wachstumstreiber: Die Tochtergesellschaft LayTec
adressiert mit ihren Echtzeit-Messtechniksystemen einen attraktiven
Wachstumsmarkt im Bereich der Halbleiterfertigung. Die Systeme werden unter
anderem in MOCVD-Anlagen von Aixtron SE eingesetzt und ermöglichen die
präzise Steuerung in der Waferherstellung. Insbesondere bei Materialien wie
GaN und InP nimmt die Bedeutung der Prozesskontrolle aufgrund hoher
Sensitivität und komplexer Mehrschichtstrukturen weiter zu. Gleichzeitig
treiben strukturelle Trends wie höhere Energieeffizienz, steigende
Leistungsdichte sowie wachsende Anforderungen an Datenübertragung (u.a. in
Rechenzentren) die Nachfrage nach diesen Materialien. Neue Anwendungen
führen zu neuen Produktionslinien und damit zu einem steigenden Bedarf an
Equipment und Messtechnik, wovon LayTec ab 2027 überproportional profitieren
sollte.

Fazit: Wir erwarten einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2026 mit
Rückkehr in die Profitabilität. Die verbesserte Branchenstimmung, erste
positive Nachfrageindikatoren sowie die strukturellen Wachstumstreiber im
Halbleiterbereich dürften in Kombination mit dem NyFIT-Programm
mittelfristig zu einer deutlich verbesserten Marge führen. Wir heben daher
unsere Prognosen für 2027ff. deutlich an, erhöhen das Kursziel auf 27,00 EUR
und bestätigen auch nach dem jüngsten Hochlauf der Aktie unsere
Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f15d08d1625518ad41be0563a14432c9

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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