Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG

30.04.2026 / 09:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG

     Unternehmen:               Österreichische Post AG
     ISIN:                      AT0000APOST4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.04.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Preview Q1: Temporäres Ergebnis-Gap belastet Jahresstart - H2-Beschleunigung
im Fokus

Die Österreichische Post wird am 08.05.2026 ihren Bericht zum ersten Quartal
vorlegen. Nach einem soliden Geschäftsjahr 2025, das von operativer
Resilienz und einer stabilen Dividendenpolitik geprägt war, erwarten wir für
den Auftakt 2026 einen verhaltenen Start. Unsere Prognosen spiegeln die vom
Management bereits im März signalisierte zweigeteilte Jahresentwicklung
wider.

Umsatz auf Vorjahresniveau, EBIT durch Einmaleffekte belastet: Für das erste
Quartal 2026 prognostizieren wir einen Konzernumsatz von 763,5 Mio. EUR, was
nahezu exakt dem Vorjahresniveau entspricht. Beim operativen Ergebnis (EBIT)
rechnen wir hingegen mit einem Rückgang auf 38,0 Mio. EUR (Vj. 48,0 Mio.
EUR). Damit liegen wir am oberen Ende der Management-Guidance, die für den
Jahresstart ein Ergebnis-Gap von rund 10 bis 12 Mio. EUR gegenüber dem
Vorjahr in Aussicht gestellt hat.

Wesentliche Ergebnistreiber im Überblick:

  * Telekommunikation (YELLOW): Der wichtigste Belastungsfaktor ist das
    Auslaufen der bisherigen Vertriebskooperation per Ende Dezember. Durch
    den Aufbau der Eigenmarke 'YELLOW' (Launch im April 2026) entfallen im
    Q1 Provisionserträge in Höhe von ca. 6 bis 7 Mio. EUR. Zusammen mit den
    Aufwendungen für den Markenaufbau sind diese Ergebnisbelastungen jedoch
    als notwendige Investition in die zukünftige Ertragsbreite zu werten.

  * Internationales Paketgeschäft: Das Türkeigeschäft (Aras Kargo) steht
    kurzfristig vor Herausforderungen durch die regulatorische Abschaffung
    der Zollfreigrenzen (per 06.02.2026). Dies dürfte die Volumina
    grenzüberschreitender E-Commerce-Sendungen (z.B. Temu, Shein) temporär
    dämpfen. Zusätzlich lastet anhaltender Margendruck in den
    osteuropäischen Märkten (CEE/SEE) auf der Profitabilität des
    Paketsegments.

Kompensation in der zweiten Jahreshälfte erwartet: Trotz des schwächeren
Auftakts halten wir an unserer positiven Einschätzung für das Gesamtjahr
fest. Die Ergebnisdynamik sollte sich ab dem zweiten Halbjahr deutlich
beschleunigen. Ursächlich dafür sind folgende Effekte:

  * Tarifanpassungen: Ab H2/2026 werden moderate Preiserhöhungen im Brief-
    und Paketsegment wirksam, um die Kostensteigerungen abzufedern.

  * Anorganisches Wachstum: Die jüngst erworbene bulgarische Tochter
    euShipments.com (Closing: Q1 2026) wird im Jahresverlauf zunehmend
    positive EBIT-Beiträge (hoher einstelliger Mio.-Bereich) liefern.

Fazit: Der erwartete Rückgang im Q1 ist weitgehend auf hausgemachte
Transformationseffekte und externe regulatorische Anpassungen
zurückzuführen, die bereits im Ausblick kommuniziert wurden. Die
fundamentale Investmentstory - attraktive Dividendenrendite (ca. 5,6%) und
erfolgreiche Transformation zum Logistik-Spezialisten - bleibt intakt. Wir
bestätigen unser 'Kaufen'-Votum bei einem Kursziel von 38,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c5dd28a43ed86a360b80865aecd02a63

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=7481ca09-4462-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2318582 30.04.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Österreichische Post

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
DHL überrascht positiv dank starkem Express- und Frachtgeschäftheute, 05:20 Uhr · dpa-AFX
DHL überrascht positiv dank starkem Express- und Frachtgeschäft
Aktien New York Ausblick
Nasdaq schwach erwartet wegen KI- und Zinssorgen28. Apr. · dpa-AFX
Nasdaq schwach erwartet wegen KI- und Zinssorgen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News