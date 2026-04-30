Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG

30.04.2026 / 09:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE

     Unternehmen:               ZEAL Network SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.04.2026
     Kursziel:                  68,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Preview: YTD bislang kein Peakjackpot

ZEAL wird am Mittwoch den 6. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2026
vorlegen.

[Tabelle]

Analog zum Vorjahr blieb die Jackpot-Dynamik in den Kernlotterien 6aus49 und
Eurojackpot verhalten; Peakjackpots traten nicht auf. Zusätzlich belastete
eine im Vorjahresvergleich um eine Ziehung geringere Frequenz, wodurch das
kombinierte Spielvolumen der Lotterien um 6,5% yoy zurückging (vgl. Grafik).

[Abbildung]

Dem stehen weiterhin intakte strukturelle Wachstumstreiber gegenüber: Der
Online-Lottomarkt wächst kontinuierlich und ZEAL gewinnt fortlaufend
Marktanteile. Zudem dürften intensivierte Aktivitäten im Bereich der
Traumhausverlosung das Soziallotterie-Segment deutlich belebt haben (MONe:
+39% yoy). In Summe erwarten wir, dass diese Effekte den Volumenrückgang
überkompensieren und zu einem moderaten Umsatzanstieg von rund +3% yoy
geführt haben dürften. Beim EBITDA rechnen wir hingegen mit einem Rückgang,
begründet durch die höheren Personalkosten infolge des Kapazitätsaufbaus
sowie der Ausweitung der Marketingaufwendungen.

Ausblick 2026: Die Guidance basiert auf einer statistisch normalen
Jackpot-Frequenz von rund neun Ereignissen im Gesamtjahr. Nach einem
unterdurchschnittlichen Jahresstart erwarten wir dennoch eine Bestätigung
der Guidance. Allerdings implizieren die bislang auch in Q2 ausgebliebenen
Peakjackpots eine erhöhte Abhängigkeit vom zweiten Halbjahr, wodurch
insbesondere das obere Ende der Spanne zunehmend ambitioniert erscheint.
Vorsorglich haben wir unsere Schätzungen leicht reduziert.

Fazit: Kurzfristige Volatilität infolge jackpotgetriebener Schwankungen
ändert nichts am strukturellen Investment Case. Die Kombination aus
steigendem Online-Penetrationsgrad, fortgesetzten Marktanteilsgewinnen und
einem hoch skalierbaren Geschäftsmodell unterstützt eine attraktive
mittelfristige Ertragsdynamik. Vor diesem Hintergrund sehen wir mögliche
Kursrücksetzter weiterhin als Kaufgelegenheit und bestätigen unserer Rating
sowie das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0c8c0dfa51065a5dc433c7110e0db98b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=747e5a89-445f-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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