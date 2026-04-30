OTS: Klüh Service Management GmbH / Nachhaltigkeitsbericht 2025 / Klüh setzt ...

Nachhaltigkeitsbericht 2025 / Klüh setzt nachhaltige Entwicklung mit digitaler Kompetenz fort (FOTO) Düsseldorf (ots) - Die Klüh-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 1,108 Mrd. Euro ihr Wachstum fortgesetzt und damit ein Plus von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr erzielt. Das Ergebnis spiegelt die stabile Entwicklung der Geschäftsbereiche im In- und Ausland in einem anspruchsvollen Marktumfeld wider. Mit Blick auf die Umsatzverteilung zeigten sich erneut die Dienstleistungsbereiche Cleaning (35,0 %), Security (21,3 %), Catering (18,0 %) und Clinic Service (16,3 %) als tragende Säulen, gefolgt von Personal Service (6,1 %) sowie integrierten Serviceleistungen (3,3 %). Das Auslandsgeschäft trug mit einem Umsatz von 340,7 Mio. Euro einen stabilen Anteil von 30,7 % zum Gesamtumsatz bei. Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe: "Unser Anspruch ist es, Dienstleistungen konsequent weiterzuentwickeln und dabei Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Servicequalität miteinander zu verbinden. So schaffen wir Lösungen, die für unsere Kunden wirtschaftlich sinnvoll sind und gleichzeitig Ressourcen schonen." Im Einklang mit diesem Leitgedanken hat Klüh im vergangenen Geschäftsjahr seine digitalen und nachhaltigen Services kontinuierlich weiter ausgebaut. Vernetzte Technologien als Hebel für Effizienz und Nachhaltigkeit Ein Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahres war die Inbetriebnahme einer eigenen Alarmempfangs- sowie Notruf- und Serviceleitstelle , mit der Klüh Security bereits erste Partner und Kunden gewinnen konnte. Die intelligente Leitstelle bildet die Grundlage für ein vernetztes, digitales Sicherheits- und Servicemodell, das durch die Kombination aus qualifiziertem Personal, intelligenter Technologie und zertifizierten Prozessen eine effiziente, strukturierte Alarmbearbeitung und schnelle Reaktionszeiten gewährleistet und klassische Sicherheitsdienstleistungen so auf ein neues Leistungsniveau hebt. Der Bereich Cleaning nutzte die Weiterentwicklung des Klüh Eco System for Smart Services , sodass Kunden zunehmend auch bei sehr individuellen Herausforderungen passgenaue Lösungen erhalten. Das System dient als zentrale Service- und Kommunikationsplattform für ein 360-Grad-Gebäudemanagement: Mitarbeitende erhalten über ein digitales Ticket in Echtzeit alle aktuellen Aufgaben auf ihrem Tablet, Dashboards liefern schnelle Auswertungen für individuelle On-Demand-Services, und die Reinigung lässt sich exakt an Auslastung, Raumnutzung und Frequentierung der Flächen anpassen. Wie weit diese Entwicklung inzwischen reicht, zeigt eine aktuelle Anwendung im Care-Bereich: Bei der Legionellenprävention unterstützen digitale Prozesse die lückenlose Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen Spülnachweise und verbinden so Hygiene, Gesundheit und Nachhaltigkeit auf effiziente Weise. Auch im Catering wurde die digitale Transformation weiter vorangetrieben: Das bestehende KI Waste Management , das analysiert, wann und aus welchem Grund Lebensmittel entsorgt werden, wurde deutlich optimiert. Erstmals werden die zurückgegebenen Speisen über einen Scanner auf einem laufenden Band gewogen, wodurch die Portionierung künftig noch präziser an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden kann. Wie diese und weitere Best-Practice-Lösungen für gebäudenahe Dienstleistungen umgesetzt werden, zeigt der Klüh-Standort am EUREF-Campus Düsseldorf - ein Zukunftsort für Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen aus dem Themenkomplex Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität, wo sich Klüh mit seinem gesamten Portfolio von innovativen Dienstleistungslösungen für eine moderne, nachhaltige Gebäudebewirtschaftung in einer sich verändernden Arbeitswelt einem breiten Publikum präsentiert. Ein tragendes Arbeitsumfeld Als Arbeitgeber hat Klüh 2025 seine Employer-Branding-Kampagne "Ich arbeite nicht für jede*n" konsequent weitergeführt. Unter dem Hashtag #SelbstbewusstSein rückt die Kampagne die wertvolle Arbeit der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt und verbindet dies mit dem Anspruch, Rückhalt zu geben sowie Leistung sichtbar zu machen. Für die erfolgreiche Kampagne erhielt Klüh den German Brand Award 2025. Ein fester Bestandteil der Kampagne war im Berichtsjahr zudem die Initiative "Küchenheld" : Das gemeinsam mit der IHK Düsseldorf entwickelte Weiterbildungsprogramm richtet sich an Mitarbeitende über 25 Jahre, die beispielsweise keine formale Ausbildung besitzen oder bislang als angelerntes Personal tätig waren, und ermöglicht ihnen eine schrittweise Qualifizierung hin zu einem anerkannten Berufsabschluss. Für diesen Ansatz wurde das Programm 2025 mit dem PEPP! Marketing.Award (https://www.klueh.de/aktuelles/presse-und-medien/ presse-detail/klueh-catering-gewinnt-pepp-marketingaward-2025) ausgezeichnet. Auch das Bewerbermanagement wurde 2025 erneut ausgezeichnet. So erhielt Klüh zum fünften Mal in Folge das BEST RECRUITERS-Siegel für vorbildliche Bewerbungsprozesse, das den hohen Standard der Personalgewinnung und -betreuung bestätigt. Aufbauend auf diesem hohen Anspruch wurde das Jobportal kürzlich um das Feature "Ihr Arbeitsweg" erweitert, das Bewerberinnen und Bewerbern direkt in der Stellenanzeige eine individuelle Wegbeschreibung zum Einsatzort liefert. Die konsequente Fokussierung auf Mitarbeitende und Bewerbende spiegelt sich zudem in externen Rankings wider: Klüh wurde zum fünften Mal in Folge mit dem Top-Company-Siegel von kununu ausgezeichnet (Gesamtnote 4,4 von 5; Weiterempfehlung 84 %) und erneut vom F.A.Z.-Institut als Branchenführer im Facility Management bewertet. "Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unseres Erfolgs. Wir setzen auf ein Umfeld, das Engagement anerkennt, Entwicklung fördert und moderne, transparente Prozesse bietet - so schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem Leistung sichtbar wird und sich jeder langfristig wohlfühlen kann", erklärt Christian Frank , CFO der Klüh-Unternehmensgruppe. Weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr 2025 und die Nachhaltigkeitsstrategie von Klüh unter https://www.klueh.de/nachhaltigkeit . Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter https://www.klueh.de/ . Pressekontakt: Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/6266059 OTS: Klüh Service Management GmbH