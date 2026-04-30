OTS: Motel One GmbH / Motel One übertrifft erstmals eine Milliarde Euro ...

Motel One übertrifft erstmals eine Milliarde Euro Umsatz / Steigende Internationalisierung bestätigt Hotelkonzept (FOTO) München (ots) - Die Motel One Group erzielt im Geschäftsjahr 2025 erstmals einen Umsatz von über einer Milliarde Euro und setzt ihren nachhaltigen Wachstumskurs konsequent fort. In einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht das Unternehmen die Robustheit seines Geschäftsmodells und steigert neben dem Umsatz auch das Ergebnis. Die Marken Motel One und The Cloud One Hotels überzeugen mit zentralen Lagen, hochwertigem Design und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Umsatzwachstum von rund 8 Prozent wurde durch eine stabile Nachfrage getragen. Das EBITDA lag bei 279 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von 26 Prozent. Die gute operative Performance ist vor dem Hintergrund der schwächeren konjunkturellen Rahmenbedingungen besonders hervorzuheben. Die Expansion wird selektiv fortgeführt: Zum Jahresende 2025 sind 104 Hotels mit rund 29.300 Zimmern in Betrieb - fünf Hotels mehr als im Vorjahr. In München und Frankfurt übernachten unsere Gäste nun direkt am Hauptbahnhof, in Paris an der Expo und in Wien genießen sie die Donauinsel. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über eine attraktive Pipeline in internationalen Schlüsselmärkten. Die zunehmende Internationalisierung folgt dem seit über zwei Jahrzehnten bewährten Expansionsmodell und bestätigt den Erfolg des Konzepts über den Heimatmarkt hinaus. Mit der Eröffnung des 100. Hotels in München erreicht Motel One einen wichtigen Meilenstein. Parallel wird die Marke The Cloud One Hotels ausgehend von dem ersten Standort in New York City weiter ausgebaut und gewinnt mit inzwischen sieben Häusern deutlich an Profil. Das Loyalitätsprogramm beOne zählt inzwischen mehr als zwei Millionen Mitglieder und gewinnt weiter an Bedeutung. Mit 9 von 10 Punkten liegen die Gästebewertungen weiter auf Spitzenniveau. Mehrere Auszeichnungen, darunter zwei Red Dot Awards sowie Nachhaltigkeits- und Value-Auszeichnungen von DIE WELT, Handelsblatt und YouGov, bekräftigen den Anerkennung. Grundlage des Erfolgs ist ein klar fokussiertes und effizientes kundenorientiertes Geschäftsmodell, das schlanke Organisation, effiziente Prozesse und gezielte Investitionen in Digitalisierung konsequent verbindet und so weiteres profitables Wachstum ermöglicht. Der Start in das Jahr 2026 verläuft dynamisch. Eine solide Buchungslage und acht Hoteleröffnungen unterstreichen die positive Entwicklung, darunter mit Lissabon der Markteintritt in Portugal sowie weitere Häuser in Wien, Hannover und München. Damit setzt die Motel One Group seinen bewährten Wachstumskurs selektiv und konsequent fort. Über die Motel One Group Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in München wurde bereits mehrfach für sein Konzept ausgezeichnet und gilt als Begründer der Budget-Design Hotelkategorie. Das Unternehmen betreibt derzeit 104 Hotels mit rund 29.300 Zimmern in 13 Ländern (Stand: Dezember 2025). Motel One steht für eine einzigartige Kombination aus fairen Preisen, stilvollem Design und erstklassigem Komfort und hat in der Budget-Design Hotelkategorie neue Maßstäbe gesetzt. Die Hotels zeichnen sich durch ihre zentrale Lage, modern eingerichtete Zimmer mit hochwertigen Annehmlichkeiten und einladende öffentliche Bereiche mit anspruchsvollem Design und Kunst aus. 2022 gründete die Motel One Group mit The Cloud One Hotels ihre Upscale-Lifestyle-Marke. Pressekontakt: Inken Mende Director Corporate Communications & PR Tegernseer Landstraße 165, 81539 München Tel.: +49 89665025-818 E-Mail: mailto:imende@motel-one.com Internet: http://www.motel-one.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31948/6265753 OTS: Motel One GmbH