Partei: Tunesischer Oppositionsführer aus Haft in Klinik verlegt

30. Apr (Reuters) - ⁠Nach Angaben der tunesischen Opposition ist ihr Anführer Rached Ghannouchi wegen einer deutlichen Verschlechterung seines Gesundheitszustands in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Gefängnisverwaltung habe den 84-Jährigen ‌am Donnerstag verlegt, teilte seine Partei Ennahda mit. Sie forderte seine sofortige Freilassung. Eine Stellungnahme der tunesischen ⁠Behörden ⁠lag zunächst nicht vor.

Ghannouchi ist ein scharfer Kritiker von Präsident Kais Saied und prägte die Politik des Landes seit dem Arabischen Frühling maßgeblich. Er wurde 2023 im Zuge eines harten Vorgehens der Regierung ‌gegen die Opposition festgenommen. Seine ‌Haftstrafen summieren sich auf bis zu 70 Jahre. Ghannouchi bezeichnet die Vorwürfe als frei erfunden und weigert sich, ⁠vor Gericht zu erscheinen. Die Urteile stünden ohnehin fest, ‌erklärte er. Bis zur Auflösung ⁠des Parlaments durch Saied 2021 war er dessen Präsident.

Die Opposition bezeichnete die Schließung der Volksvertretung und Saieds Regieren per Dekret als Putsch. ‌Tunesien galt lange als ⁠einzige erfolgreiche Demokratie, die aus ⁠den Umbrüchen in der arabischen Welt hervorgegangen war. Dann wurden jedoch zahlreiche Oppositionelle, Journalisten und Aktivisten inhaftiert. Saied wies den Vorwurf, diktatorisch zu regieren, zurück. Die Freiheitsrechte seien garantiert, niemand stehe jedoch über dem Gesetz, erklärte er.

(Bericht von Tarek Amara, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)