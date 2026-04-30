Pressestimme: 'Die Glocke' zu Schicksal von Wal Timmy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Schicksal von Wal Timmy:

"So befremdlich die Auswüchse der Rettungsaktion sind: Timmys Schicksal ist zum Symbol geworden, und der mediale Rummel kann sogar Positives bewirken. Denn Empathie für Wildtiere ist immer verbunden mit der Sehnsucht nach einer intakten Natur. Wer Wale und das Leben in den Ozeanen insgesamt retten will, sollte sich für einen konsequenten Meeresschutz engagieren. Hier besteht noch erheblicher Handlungsbedarf. Plastikmüll, Geisternetze aus der Fischerei, Chemikalien - es gibt für Timmys Artgenossen viele menschengemachte Gefahren."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Iran-Krieg
Mit Sonnenbrille und Sturmgewehr: Trump droht dem Irangestern, 13:22 Uhr · dpa-AFX
Mit Sonnenbrille und Sturmgewehr: Trump droht dem Iran
Sicherheitsbedenken
Bundeswehr erteilt Palantir eine Absage28. Apr. · dpa-AFX
Firmenlogo
Inflationsdruck
US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginngestern, 04:14 Uhr · dpa-AFX
US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginn
Technologiekonzern
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startup27. Apr. · dpa-AFX
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startup
Lieferketten unter Druck
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen28. Apr. · dpa-AFX
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News