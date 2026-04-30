Pressestimme: 'Die Glocke' zu Schicksal von Wal Timmy
dpa-AFX · Uhr
OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Schicksal von Wal Timmy:
"So befremdlich die Auswüchse der Rettungsaktion sind: Timmys Schicksal ist zum Symbol geworden, und der mediale Rummel kann sogar Positives bewirken. Denn Empathie für Wildtiere ist immer verbunden mit der Sehnsucht nach einer intakten Natur. Wer Wale und das Leben in den Ozeanen insgesamt retten will, sollte sich für einen konsequenten Meeresschutz engagieren. Hier besteht noch erheblicher Handlungsbedarf. Plastikmüll, Geisternetze aus der Fischerei, Chemikalien - es gibt für Timmys Artgenossen viele menschengemachte Gefahren."/DP/jha
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