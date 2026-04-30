Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Migrationskrise

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Migrationskrise:

"Es gibt in Deutschland die außergewöhnliche Lage illegaler Migration, welche die Ressourcen des Staates erheblich in Anspruch nimmt. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben einen Beurteilungsspielraum, ob eine ernsthafte Bedrohung besteht. Diese Bedrohung besteht auch im Angesicht teils wieder rückläufiger Zahlen. Denn die Belastung wirkt tiefer und verzögert. Solange dieser Zustand andauert und keine Entlastung spürbar ist, muss Deutschland Mittel und Wege finden, einen Zustand zu beenden, der eigentlich auch europarechtswidrig ist: Die Hauptlast darf nicht nur Europas Land der Mitte tragen. Solange es keine tragfähige europäische Lösung gibt, muss Deutschland in dieser existenziellen Frage handeln. Es sollte nicht schwerfallen, das zu begründen und so natürlich auch im Rahmen des Rechts zu handeln."/DP/jha