Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Entwurf Gesundheitsreform/Regierung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Entwurf Gesundheitsreform/Bundesregierung:

"Nun soll gemeinsam gehandelt werden, und angefangen hat die Merz-Regierung mit der Gesundheitspolitik. Bis zur Sommerpause sollen Entwürfe für eine Steuerreform, eine Reform der Arbeitsmarktpolitik und eine Rentenreform folgen. Die Gesundheitsreform solle sogar bis zur Sommerpause vom Parlament beschlossen werden, hat Merz angekündigt. Wieder eine Absichtserklärung, die er nicht erfüllen kann. Hat er nicht dazugelernt? Das Paket enthält, wie angekündigt, Zumutungen für alle Seiten: für die Versicherten, für die Krankenkassen, für Praxen, Krankenhäuser und die Pharmaindustrie. Das Krankengeld, immerhin, bleibt in voller Höhe erhalten. Auf der anderen Seite werden Familienangehörige nicht mehr kostenfrei mitversichert, sondern müssen eigene Anteile leisten. Für die schwarz-rote Koalition sind die Beschlüsse ein Test. Halten es die Beteiligten aus, auch unangenehme Kompromisse gemeinsam zu verteidigen - oder gehen sie wieder aufeinander los?"/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Iran-Krieg
Mit Sonnenbrille und Sturmgewehr: Trump droht dem Irangestern, 13:22 Uhr · dpa-AFX
Mit Sonnenbrille und Sturmgewehr: Trump droht dem Iran
Sicherheitsbedenken
Bundeswehr erteilt Palantir eine Absage28. Apr. · dpa-AFX
Firmenlogo
Inflationsdruck
US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginngestern, 04:14 Uhr · dpa-AFX
US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginn
Technologiekonzern
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startup27. Apr. · dpa-AFX
Meta: China blockiert Übernahme von KI-Startup
Lieferketten unter Druck
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen28. Apr. · dpa-AFX
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News