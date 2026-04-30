Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Haushalt
dpa-AFX · Uhr
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Haushalt:
"Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Gerade erst hat der Finanzminister die Eckwerte für den Haushalt des Jahres 2027 und die Finanzplanung für die folgenden Jahre vorgelegt. Darin ist nicht zu erkennen, dass der Staat, der in Sachen Verteidigung und Investitionen mehr Geld ausgeben muss, an anderer Stelle ausreichend spart. Die Folgen sind nicht nur Schulden, sondern auch gewaltig wachsende Zinslasten, die den Handlungsspielraum nachfolgender Regierungen merklich einschränken werden."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
InflationsdruckUS-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginngestern, 04:14 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungGrönlands „weißes Gold“: Vergessene Lagerstätte als West-Trumpf bei Seltenen Erdengestern, 15:28 Uhr · onvista
Analyse von Musks WeltraumfirmaRekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista