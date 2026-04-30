Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Streichung des 1. Mai als Feiertag

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Streichung des 1. Mai als Feiertag:

"Natürlich ist es unbedingt richtig, dass die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Raum finden müssen in der Öffentlichkeit - einen gesetzlichen Feiertag zu dem Zweck, politische Anliegen vorzubringen, braucht es dafür allerdings nicht. Kundgebungen (...) sind von der Versammlungsfreiheit geschützt - an jedem Tag. (...) Die Abschaffung keines anderen Feiertags hätte solch eine Signalwirkung in die Gesellschaft hinein, als wenn am Tag der Arbeit tatsächlich: gearbeitet wird. Für viele in Deutschland nach wie vor eine undenkbare Überlegung. Leider."/DP/jha

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