Pressestimme: 't-online' zu GKV-Reform

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BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu GKV-Reform

Ja, auch Einsparungen im Haushalt sind schmerzhaft und ja, durch den teilweisen Wegfall der kostenfreien Familienversicherung haben die Kassen auch weniger Ausgaben. Und doch ist es unehrlich, dass der Bund seinen Haushalt jetzt auf Kosten der gesetzlich Versicherten saniert. Denn auch wenn die Kassen es schaffen, die Beiträge trotzdem zu stabilisieren - Beitragssenkungen wird es so wohl nicht geben. Und so tragen die Versicherten weiter die Kosten allein, für die eigentlich die gesamte Solidargemeinschaft aufkommen müsste./yyzz/DP/zb

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