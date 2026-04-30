Puma bekommt Ladenhüter los - "Solider Start" ins Jahr

München, 30. Apr (Reuters) - ⁠Der angeschlagene Sportartikelkonzern Puma kommt beim Abbau seiner Bestände an Ladenhütern voran und schreibt vorerst wieder schwarze Zahlen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich im ersten Quartal um 20 Prozent auf 51,9 Millionen Euro, wie Puma am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Der Umsatz fiel währungsbereinigt um ein Prozent auf 1,86 Milliarden Euro, die ‌Bruttomarge verbesserte sich auf 47,7 (Vorjahr: 47,1) Prozent. Vorstandschef Arthur Höld zeigte sich zufrieden: "Operativ sind wir solide in unser Übergangsjahr 2026 gestartet. Wir konnten unsere Lagerbestände schneller als geplant abbauen, haben unser Produktportfolio und ⁠operative Ineffizienzen reduziert."

Puma ⁠hatte im Herbst sogar Waren von den Großhändlern - vor allem in den USA - zurückgenommen, um zu verhindern, dass sie in Billigläden verramscht würden und auf das Markenimage drückten. Mit Hilfe von Großhändlern seien die Bestände im ersten Quartal deutlich reduziert worden, was den Vorratsbestand um fast neun Prozent schrumpfen ließ und den Umsatzrückgang dämpfte. Bis zum Jahresende soll der Lagerbestand wieder auf Normalniveau sein. Inzwischen kauft Puma weniger Ware ein. "Jetzt ‌können wir wieder zum vollen Preis verkaufen", sagte der Puma-Chef. Die ‌Zahl der unterschiedlichen Modelle soll bis 2028 um etwa die Hälfte reduziert werden, sagte der scheidende Finanzvorstand Markus Neubrand. Er wird zum 1. Mai vom ehemaligen Hugo-Boss-Chef Mark Langer abgelöst.

Umsatz und operatives Ergebnis lagen im ersten Quartal etwas ⁠über den Erwartungen der Analysten. Das trieb die Puma-Aktie am Donnerstag um 3,7 Prozent auf 25,59 Euro ‌nach oben - nahe ihrem Jahreshoch. Niedrigere Frachtkosten und ein ⁠höherer Anteil des Direktgeschäfts - ohne den Einzelhandel - hätten zu dem Gewinn beigetragen, erklärte Puma.

HOFFNUNG AUF FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT

Für das Gesamtjahr rechnet Puma trotzdem mit einem Verlust von 50 Millionen bis 150 Millionen Euro vor Steuern und Zinsen. Das liegt an einem Sparprogramm, mit dem weitere 900 Stellen abgebaut werden ‌sollen. Die Hälfte davon sei schon umgesetzt, sagte Neubrand. ⁠Im ersten Quartal schlugen Einmaleffekte nur mit 12,6 ⁠Millionen Euro zu Buche.

Der Umsatz soll währungsbereinigt um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz schrumpfen, Währungseffekte dürften drei Prozentpunkte Wachstum kosten. Der Iran-Krieg ändere daran nichts, sagte Höld. Der Nahe Osten mache bei Puma weniger als zwei Prozent des Umsatzes aus. "Der Effekt ist beherrschbar." Das zweite Halbjahr soll stärker ausfallen als das erste. Puma setzt dabei auch auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer, wo das Unternehmen elf der 48 Fußball-Nationalmannschaften ausrüstet.

Mittelfristig will Höld Puma wieder unter die "Top 3" der Sportartikelhersteller zurückführen, von 2027 an solle die Marke stärker wachsen als die Branche. Zuletzt hatten Marken ⁠wie New Balance, Skechers und Lululemon Puma den Rang abgelaufen.

(Bericht von Alexander Hübner und Linda Pasquini, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)