Puma tauscht Finanzvorstand aus

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HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma wechselt seinen Finanzvorstand aus. Mark Langer soll den Posten zum 1. Mai übernehmen, wie das im Umbau befindliche Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Er folgt auf Markus Neubrand, der das Unternehmen zum 30. September verlassen wird.

Langer war zuletzt Finanzvorstand bei Douglas. Zuvor war er über 17 Jahre beim Modekonzern Hugo Boss, wo er von 2016 bis 2020 als Vorstandsvorsitzender und

2010 bis 2017 als Finanzchef fungierte./nas/stk

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