Robuste Ertragszahlen feuern Wall Street an | Öl verliert an Schwung

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Die Wall Street tendiert fest, gestützt von starken Quartalszahlen im Tech-Sektor, allen voran Alphabet und Amazon. Die Aktien von Meta und Microsoft stehen hingegen nach den Zahlen unter Druck. Bemerkenswert ist vor allem die Breite der positiven Überraschungen: Auch außerhalb der Tech-Branche fallen die Ergebnisse robust aus. Besonders Caterpillar sticht hervor und ist ein wesentlicher Treiber der Gewinne im Dow Jones, nachdem Umsatz, Margen und Ausblick deutlich über den Erwartungen lagen. Auch Unternehmen wie Eli Lilly, Ford und Merck liefern überzeugende Zahlen. Die Konjunkturdaten zeichnen zudem ein solides Bild mit stabilem Wachstum und moderater Inflation, während der Ölpreis trotz geopolitischer Spannungen auf erhöhtem Niveau bleibt. Insgesamt sorgt die Kombination aus starken Unternehmenszahlen über mehrere Sektoren hinweg für vorsichtigen Optimismus am Markt.



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