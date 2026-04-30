Scharfe Kritik von Vermietern an Regierungsplänen zum Heizungsgesetz

Berlin, 30. ⁠Apr (Reuters) - Der Verband der Immobilieneigentümer hat mit scharfer Kritik auf die Einigung der schwarz-roten Koalition zum Heizungsgesetz reagiert. "Mieter sollen vor Kosten geschützt werden, die allein der Staat zu verantworten hat: CO2-Preis, explodierende Netzentgelte und alternative Brennstoffe", sagte Haus&Grund-Präsident Kai Warnecke am Donnerstag der Nachrichtenagentur ‌Reuters. Dies sei ein politischer Offenbarungseid und Folge einer verfehlten Energiepolitik.

Die beteiligten Ministerien für Wirtschaft, Justiz und Bau hatten Reuters zuvor mitgeteilt, im Rahmen der Verhandlungen ⁠über das neue ⁠Heizungsgesetz beim Mietrecht - einem besonders heiklen Punkt - einen Kompromiss gefunden zu haben. Geplant ist eine Kostenbremse für Mieter, für die die Vermieter in die Pflicht genommen werden. Sie sollen beim Einbau einer neuen Heizung eine Wahlfreiheit haben. Entscheiden sie sich für eine neue Öl- oder Gasheizung, müssen sie sich aber an den laufenden Heizkosten ‌beteiligen. "Vermieter müssen dann die Hälfte der Netzentgelte, des CO2-Preises ‌und der Kosten für biogene Kraftstoffe tragen", sagte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Das setze die richtigen Anreize.

Das bezweifelte Warnecke. Er verwies darauf, dass viele Vermieter zur privaten Altersvorsorge eine Wohnung erworben ⁠haben. Die Bundesregierung lege die "Axt an die Altersversorgung". Es werde auch Auswirkungen auf den ‌Immobilienmarkt haben, wo ohnehin besonders in Metropolen ⁠Wohnungen fehlen. Neuer und bezahlbarer Wohnraum werde dadurch nicht geschaffen und der Immobilienbestand werde sich wegen der Zusatzkosten verschlechtern.

IMMER MEHR BEIMISCHUNG VON BIOKRAFTSTOFFEN

Wenn in bestehenden Wohngebäuden eine Öl- oder Gasheizung ausgetauscht wird, soll ab Anfang 2029 eine ‌vierstufige "Biotreppe" gelten. Dann ist eine mit der ⁠Zeit ansteigende Beimischung von Biomethan, Bioöl, biogenem ⁠Flüssiggas oder Wasserstoff vorgeschrieben. Bei den ersten drei Stufen sollen sich Mieter und Vermieter jeweils zur Hälfte die Kosten für Bio-Brennstoffe teilen. Die Regelung soll auch für bis Ende 2029 erstmals genutzte Wohngebäude gelten. Für unmodernisierte Gebäude soll noch eine Härtefallklausel ausgearbeitet werden.

Der Gesetzentwurf zur Novelle des Heizungsgesetzes soll im Mai vom Kabinett beschlossen werden. Den früheren Eckpunkten zufolge soll die Beimischungsquote CO2-neutraler Brennstoffe ab 2029 zunächst bei mindestens zehn Prozent liegen. Es ist aber noch unklar, ob ausreichend ⁠geeignete Gase zur Verfügung stehen werden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)