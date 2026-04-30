„Sell in May and go away“: Börsenmonat Mai häufig besser als sein Ruf - ntv Zertifikate 29.04.2026

Börsianer lieben einfache #Börsenweisheiten – nur straft diese die Realität manchmal Lügen. Der Spruch „Sell in May and go away“ entstand im Londoner Finanzviertel des 18. Jahrhunderts, taugt aber heute kaum noch zur Orientierung und ist oft ganz einfach falsch. Denn der Börsenmonat Mai läuft ganz im Gegenteil oft gar nicht so schlecht. Schaut man dagegen auf einen längeren Zeitraum über den Sommer hinweg, macht der Spruch statistisch gesehen schon wieder mehr Sinn. Wie sich #Anleger auf einen schwachen Sommer an der #Börse einstellen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.



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