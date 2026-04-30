von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

„Sell in May and go away“: Börsenmonat Mai häufig besser als sein Ruf - ntv Zertifikate 29.04.2026

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

Börsianer lieben einfache #Börsenweisheiten – nur straft diese die Realität manchmal Lügen. Der Spruch „Sell in May and go away“ entstand im Londoner Finanzviertel des 18. Jahrhunderts, taugt aber heute kaum noch zur Orientierung und ist oft ganz einfach falsch. Denn der Börsenmonat Mai läuft ganz im Gegenteil oft gar nicht so schlecht. Schaut man dagegen auf einen längeren Zeitraum über den Sommer hinweg, macht der Spruch statistisch gesehen schon wieder mehr Sinn. Wie sich #Anleger auf einen schwachen Sommer an der #Börse einstellen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GO PLC EO -,582343

Das könnte dich auch interessieren

S&P 500® im Chart-Check: "Seltenes Phänomen und was es bedeutet!" - HSBC Daily Trading TV 28.04.2628. Apr. · HSBC
S&P 500® im Chart-Check: "Seltenes Phänomen und was es bedeutet!" - HSBC Daily Trading TV 28.04.26
Märkte heute
Amazon, Microsoft, Alphabet: Drei Tech-Riesen im Checkheute, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute
Coca-Cola stark, Robinhood schwach, Seagate mit KI-Schubgestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Sportartikelhersteller im Vergleich
Kommt bei Nike die Trendwende oder bleibt Adidas überlegen?28. Apr. · onvista
Kommt bei Nike die Trendwende oder bleibt Adidas überlegen?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News