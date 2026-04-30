Berlin, 30. ⁠Apr (Reuters) - In der beginnenden Debatte um eine Reform der Einkommensteuer zieht der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf rote Linien: "Den Solidaritätszuschlag ersatzlos zu streichen, ist zutiefst ungerecht. Das würde auf einen Schlag ein Steuerloch von knapp 13 Milliarden Euro ‌im Jahr reißen", sagte Klüssendorf am Donnerstag dem "stern". Klüssendorf begrüßte aber die neue Offenheit der CDU/CSU-Spitzen, die Reichensteuer im Gegenzug zur Entlastung anderer ⁠Einkommen zu ⁠erhöhen. "Aus meiner Sicht muss der Reichensteuersatz um mindestens zwei Prozentpunkte erhöht werden und möglicherweise auch etwas früher greifen", sagte Generalsekretär Tim Klüssendorf dem stern. Eine Erhöhung sei "überfällig". Er kündigte an, dass Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) "in Kürze" einen Vorschlag für eine umfassende Reform der Einkommensteuer vorlegen wolle, der auch finanzierbar ‌sei. "Jedem muss klar sein, dass es an ‌dieser Stelle eine steuerliche Umverteilung von ganz oben nach unten braucht."

Die schwarz-rote Koalition will die Reform der Einkommensteuer zum 1. Januar 2027 einführen. Einig ist ⁠man sich, dass es eine Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen geben ‌soll. CSU-Chef Markus Söder hatte sich ⁠im ZDF wie zuvor auch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz offen für eine Anhebung der Reichensteuer gezeigt, dafür aber Bedingungen gestellt. So sollte eine große Einkommensteuerreform mit Entlastungen, der Abschaffung der Stromsteuer ‌sowie mittelfristig des Soli verbunden ⁠werden. Außerdem dürfe es keine Anhebung ⁠des Spitzensteuersatzes geben, der heute bei rund 70.000 Euro pro Jahr ansetzt und damit etwa Facharbeiter trifft. Dann könne man "im Rahmen der Gerechtigkeit" über die Reichensteuer reden, hatte Söder gesagt. Die sogenannte Reichensteuer greift in Deutschland für Ledige ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 277.826 Euro pro Jahr. Auf den Spitzensteuersatz von 42 Prozent wird ab dieser Grenze noch ein Aufschlag von drei Prozentpunkten erhoben.

(Bericht ⁠von Andreas Rinke, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)