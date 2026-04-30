Trump bringt erneut Truppenreduzierung in Deutschland ins Spiel

Washington, 30. Apr (Reuters) - ⁠US-Präsident Donald Trump bringt erneut die Möglichkeit eines Teilabzugs amerikanischer Streitkräfte aus Deutschland ins Spiel. Die USA prüften und bewerteten eine mögliche Reduzierung der Truppen, es werde in Kürze eine Entscheidung getroffen, schrieb Trump am Mittwoch auf der Plattform Truth Social. Er hatte Deutschland und andere Nato-Verbündete dafür kritisiert, dass sie keine Marineschiffe zur ‌Sicherung der Straße von Hormus entsandt hätten. Die deutsche Botschaft in Washington kommentierte die Aussagen zunächst nicht. Das US-Verteidigungsministerium verwies auf das Präsidialamt, das ebenfalls keine Stellungnahme abgab.

Bereits Anfang des Monats hatte ⁠ein hochrangiger US-Regierungsvertreter ⁠der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, Trump habe intern über einen teilweisen Truppenabzug aus Europa diskutiert. Die Ankündigung fällt in eine Zeit diplomatischer Spannungen zwischen Washington und Berlin. Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz hatten in den vergangenen Tagen öffentlich über den seit zwei Monaten andauernden Krieg im Iran gestritten. Merz hatte Trump im Umgang mit dem Iran Planlosigkeit vorgeworfen und gesagt, die USA würden von den Machthabern in Teheran gedemütigt. ‌Trump sagte daraufhin, Merz wisse nicht, wovon er spreche. Merz betonte ‌jedoch am Mittwoch, die Beziehungen zu Trump seien trotz des Streits gut.

Der Krieg gegen den Iran war von den USA und Israel ohne vorherige Konsultation der Nato-Partner begonnen worden. Die Verbündeten hatten Trump daraufhin die geforderte Unterstützung ⁠verweigert, was die Spannungen weiter anheizte.

"KLARER WEG NACH VORNE"

Ungeachtet der politischen Differenzen trafen sich hochrangige Militärs beider Länder. ‌Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, kam am Mittwoch ⁠in Washington mit dem Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, zusammen. Thema war die neue deutsche Militärstrategie, die erste außerhalb des Nato-Rahmens seit dem Zweiten Weltkrieg. Colby lobte das Dokument, das den Aufbau der größten konventionellen Streitmacht Europas zum Ziel hat, auf der Plattform X und ‌erklärte, es zeige einen "klaren Weg nach vorn". Trump habe ⁠zu Recht gefordert, dass Europa mehr tun müsse ⁠und die Nato kein Papiertiger mehr sein dürfe, schrieb Colby weiter.

Breuer sagte vor Journalisten, Colby habe große Wertschätzung für die deutsche Strategie, den Führungsanspruch in der Nato und die damit verbundenen finanziellen Zusagen gezeigt. Hinweise auf einen möglichen US-Truppenabzug habe es in den Gesprächen nicht gegeben.

Nach Daten des US-Verteidigungsministeriums waren im Dezember 2025 gut 68.000 amerikanische Soldaten dauerhaft auf europäischen Stützpunkten stationiert. Mehr als die Hälfte davon, etwa 36.400, befanden sich in Deutschland. Zum Vergleich: Vor dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges 1985 waren es noch 250.000 Soldaten gewesen. Trump hatte bereits in ⁠seiner ersten Amtszeit eine deutliche Reduzierung der Truppen in Deutschland angestrebt, was jedoch nie umgesetzt wurde.

(Bericht von Andrea Shalal und Ismail ShakiBearbeitet von Isabelle Noack und Alexander RatzRedigiert vonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)