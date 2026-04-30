Trump kritisiert Merz: Kanzler soll sich mehr um Ukraine, weniger um Iran kümmern

Berlin, 30. ⁠Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz erneut kritisiert. Merz solle sich auf die Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine konzentrieren und weniger Zeit mit der Einmischung in ‌die Bemühungen zur Bekämpfung der iranischen Nuklearbedrohung verbringen, schrieb Trump am Donnerstag in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. ⁠Trump hatte ⁠am Vortag angekündigt, er wolle die Reduzierung der US-Truppen in Deutschland überprüfen.

"Der deutsche Bundeskanzler sollte mehr Zeit darauf verwenden, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden (wo er völlig wirkungslos war!) und sein marodes Land, insbesondere die Bereiche ‌Einwanderung und Energie, wieder aufzubauen, und weniger ‌Zeit damit verbringen, sich in die Angelegenheiten derjenigen einzumischen, die die iranische Atombedrohung beseitigen und dadurch die Welt, einschließlich Deutschland, zu ⁠einem sichereren Ort machen", schrieb Trump.

Auslöser der Äußerungen ist offenbar Kritik ‌von Merz an der Kriegsführung ⁠der USA im Iran-Krieg. Merz hatte der US-Regierung Planlosigkeit vorgeworfen und pochte am Donnerstag erneut darauf, dass der Krieg beendet werden müsse, weil er allen schade. Trump hatte ‌Merz daraufhin vorgeworfen, er ⁠sei für iranische Atomwaffen und wisse ⁠nicht, wovon er rede.

Der US-Präsident hat im eigenen Land mit geringen Zustimmungswerten für seinen Iran-Krieg zu kämpfen. Er hat sich in den vergangenen Monaten mit nahezu allen europäischen Staats- und Regierungschefs überworfen. Seit dem Amtsantritt Trumps hat Deutschland die USA als größter Unterstützer der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland abgelöst.

(Bericht von David Ljunggren; geschrieben von Andreas Rinke; ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)